ANAR: ''Calitatea apei Dunării nu este afectată în zona barjelor cu îngrăşăminte scufundate''

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) continuă monitorizarea săptămânală a calităţii apei, în urma incidentului de pe Dunăre, unde două barje încărcate cu îngrăşăminte agricole s-au scufundat, iar în prezent nu sunt înregistrate modificări ale calităţii apei în zonele supravegheate şi nu a fost semnalată mortalitate piscicolă, conform Agerpres.

„În prezent, nu se mai constată modificări ale calităţii apei în zonele monitorizate şi nu a fost semnalată mortalitate piscicolă. De asemenea, nicio captare de apă pentru potabilizare nu a fost afectată, cea mai apropiată fiind situată la peste 100 de kilometri în aval, în zona Chiciu, judeţul Călăraşi. Administraţia Naţională «Apele Române» continuă monitorizarea săptămânală a calităţii apei, în urma incidentului de pe Dunăre, unde două barje încărcate cu îngrăşăminte agricole s-au scufundat”, precizează instituţia într-o postare publicată marţi pe pagina oficială de Facebook, relatează Agerpres.

În perioada 12-14 ianuarie, concentraţiile de amoniu au crescut local în zona navei de la Zimnicea, însă acestea s-au diluat rapid, iar captările de apă din aval nu au fost afectate, potrivit sursei citate.

La data de 9 ianuarie 2026, autorităţile portuare din Zimnicea au anunţat că o barjă de transport marfă, încărcată cu fertilizator agricol pe bază de azotat de amoniu, care eşuase anterior pe un banc de nisip, în afara rutei principale de navigaţie, a început să se scufunde, conform Agerpres.

De asemenea, în aval, la Giurgiu, a fost identificată o a doua barjă, încărcată cu clorură de potasiu, aflată într-o situaţie similară. Ambele nave transportau îngrăşăminte agricole uzuale, nu substanţe toxice industriale, potrivit Agerpres.