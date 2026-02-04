ASF: "Peste 15.000 de solicitări telefonice soluţionate în 2025"

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a înregistrat, în 2025, o creştere semnificativă a interacţiunilor directe cu publicul, consolidându-şi rolul în sprijinirea consumatorilor de servicii financiare non-bancare şi facilitând accesul rapid la informaţii, conform unui comunicat remis redacţiei.

Call Center-ul ASF a preluat şi soluţionat 15.323 de apeluri în 2025, în creştere cu 14,47% faţă de anul precedent, când au fost înregistrate 13.386 de apeluri, relatează sursa menţionată. Evoluţia indică atât o creştere a numărului de solicitări din partea consumatorilor, cât şi consolidarea încrederii în capacitatea instituţiei de a oferi răspunsuri relevante şi aplicate, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Analiza apelurilor primite arată o creştere pe toate segmentele de interes ale consumatorilor. Cele mai multe solicitări au vizat Sistemul de Pensii Private - 6.738 de apeluri, aproape 44% din total, în creştere cu 18,40% faţă de 2024, se arată într-un comunicat de presă al companiei. Domeniul Asigurărilor şi Reasigurărilor a generat 5.527 de apeluri, peste 36% din total, cu un avans anual de 11,63%. Interesul pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin SAL-Fin a crescut cu aproape 30%, iar apelurile privind Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare au ajuns la 456, în uşoară creştere faţă de anul precedent, potrivit comunicatului.

De asemenea, în 2025, consultanţii Call Center-ului ASF au efectuat aproximativ 2.500 de apeluri către consumatori, oferind asistenţă suplimentară acolo unde a fost necesar, conform comunicatului. Demersul a avut ca scop facilitarea accesului rapid la informaţii relevante pentru utilizatorii de servicii financiare non-bancare, relatează sursa citată.

Pe lângă asistenţa telefonică, peste 1.300 de consumatori au beneficiat, în 2025, de consiliere de specialitate direct la sediul ASF, un nivel similar celui din anul precedent, ceea ce indică menţinerea unui interes constant pentru interacţiunea directă cu specialiştii instituţiei, conform comunicatului.

Potrivit unui sondaj realizat de consultanţii Call Center-ului ASF privind satisfacţia consumatorilor de produse financiare non-bancare, evaluată prin indicatorul Net Promoter Score, instituţia a obţinut în 2025 un nivel de satisfacţie de 92,77%, reflectând gradul ridicat de utilitate şi relevanţă a informaţiilor oferite.

Activitatea Call Center-ului ASF va continua să se concentreze pe educarea şi informarea corectă şi transparentă a publicului, precum şi pe facilitarea accesului la mecanismele de funcţionare ale celor trei sectoare financiare non-bancare aflate sub supravegherea, controlul, autorizarea şi reglementarea Autorităţii, conform comunicatului.