AUR anunţă că a depus patru moţiuni de cenzură

T.B.
Politică / 4 septembrie, 08:15

AUR anunţă că a depus patru moţiuni de cenzură

Alianţa pentru Unirea Românilor a depus, miercuri seară, în Parlament, patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, conform Agerpres.

"Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi, 3 septembrie, în Parlament, patru moţiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma abuzurilor legislative şi a măsurilor de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar. Guvernul coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR-minorităţi şi-a epuizat toate resursele politice şi şi-a demonstrat incapacitatea de a guverna. Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri şi nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să îşi aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică şi separaţia puterilor în stat", a transmis AUR într-un comunicat.

Potrivit reprezentanţilor acestui partid, "niciodată în istoria democraţiilor europene nu a existat un asemenea abuz: asumarea răspunderii pe cinci proiecte majore într-o singură zi, în condiţiile în care coaliţia de guvernare deţine o majoritate de peste 70%".

AUR a mai susţinut că "această practică transformă Parlamentul într-o anexă formală şi lipseşte poporul român de dreptul fundamental la reprezentare".

"În faţa acestor abuzuri, AUR a depus patru moţiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care Guvernul loveşte cel mai grav: economia, companiile de stat, instituţiile autonome şi sănătatea", mai precizează AUR, adăugând că Executivul "îngroapă economia românească".

Luni, Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă, premierul Ilie Bolojan prezentând aceste proiecte în cinci şedinţe succesive reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Potrivit art. 114 din Constituţie, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moţiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis.

În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau adoptată o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, va fi considerat adoptat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

