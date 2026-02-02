Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AUR propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor

O.S.
Politică / 2 februarie, 14:53

AUR propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor

Luni, AUR şi-a prezentat priorităţile legislative pentru noua sesiune parlamentară, propunând eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor şi alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei, conform News.ro.

Alianţa pentru Unirea Românilor a prezentat priorităţile legislative pentru această sesiune, menite să corecteze nedreptăţi semnificative şi să protejeze românii într-un context economic dificil, marcat de inflaţie ridicată şi creşterea poverii fiscale, potrivit sursei.

Printre priorităţile AUR se numără indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei, pentru ca veniturile celor mai vulnerabili români să nu fie erodate de scumpiri, relatează sursa menţionată anterior. Partidul subliniază că statul nu poate cere sacrificii de la pensionari şi copii fără a corela drepturile acestora cu realitatea economică, potrivit News.ro.

De asemenea, AUR a anunţat că va corecta nedreptăţile împotriva persoanelor cu dizabilităţi, afectate grav de creşterea taxelor şi impozitelor, precum şi de reducerea sau restrângerea unor drepturi, informează sursa.

"Este inacceptabil ca statul să aplice presiune fiscală suplimentară asupra celor care au cea mai mare nevoie de protecţie şi sprijin. Un proiect aflat în pregătire, ce va fi depus în zilele următoare, vizează eliminarea impozitului pe prima locuinţă. AUR consideră că dreptul la o locuinţă nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care deţin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitaţi pentru nevoia fundamentală de a avea un acoperiş deasupra capului”, conform News.ro.

Potrivit AUR, prima locuinţă ar urma să fie scutită de impozit, iar taxarea să se aplice doar de la a doua proprietate încolo, în cazurile de acumulare patrimonială, nu de necesitate, subliniază News.ro.

"Acest model funcţionează deja în alte state europene. Statul român trebuie să înceteze să trateze cetăţeanul ca pe o sursă nelimitată de taxe. A deţine o locuinţă nu este un privilegiu, ci o condiţie de bază pentru o viaţă demnă, iar impozitarea agresivă a locuinţelor reprezintă o nedreptate ce trebuie corectată”, mai arată sursa.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb