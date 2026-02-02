AUR propune eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor

Luni, AUR şi-a prezentat priorităţile legislative pentru noua sesiune parlamentară, propunând eliminarea impozitului pe locuinţe şi indexarea pensiilor şi alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei, conform News.ro.

Alianţa pentru Unirea Românilor a prezentat priorităţile legislative pentru această sesiune, menite să corecteze nedreptăţi semnificative şi să protejeze românii într-un context economic dificil, marcat de inflaţie ridicată şi creşterea poverii fiscale, potrivit sursei.

Printre priorităţile AUR se numără indexarea pensiilor şi a alocaţiilor cu rata reală a inflaţiei, pentru ca veniturile celor mai vulnerabili români să nu fie erodate de scumpiri, relatează sursa menţionată anterior. Partidul subliniază că statul nu poate cere sacrificii de la pensionari şi copii fără a corela drepturile acestora cu realitatea economică, potrivit News.ro.

De asemenea, AUR a anunţat că va corecta nedreptăţile împotriva persoanelor cu dizabilităţi, afectate grav de creşterea taxelor şi impozitelor, precum şi de reducerea sau restrângerea unor drepturi, informează sursa.

"Este inacceptabil ca statul să aplice presiune fiscală suplimentară asupra celor care au cea mai mare nevoie de protecţie şi sprijin. Un proiect aflat în pregătire, ce va fi depus în zilele următoare, vizează eliminarea impozitului pe prima locuinţă. AUR consideră că dreptul la o locuinţă nu trebuie tratat ca un lux, iar românii care deţin o singură casă sau un singur apartament nu ar trebui impozitaţi pentru nevoia fundamentală de a avea un acoperiş deasupra capului”, conform News.ro.

Potrivit AUR, prima locuinţă ar urma să fie scutită de impozit, iar taxarea să se aplice doar de la a doua proprietate încolo, în cazurile de acumulare patrimonială, nu de necesitate, subliniază News.ro.

"Acest model funcţionează deja în alte state europene. Statul român trebuie să înceteze să trateze cetăţeanul ca pe o sursă nelimitată de taxe. A deţine o locuinţă nu este un privilegiu, ci o condiţie de bază pentru o viaţă demnă, iar impozitarea agresivă a locuinţelor reprezintă o nedreptate ce trebuie corectată”, mai arată sursa.