Aur românesc la Bangkok, titlul mondial la matematică

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 3 februarie

Sursa foto: facebook/ Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal

Sursa foto: facebook/ Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal

Eduard Florin Ştefan, elev al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” din Caracal, confirmă încă o dată că performanţa de vârf nu este un accident. După ce anul trecut a obţinut două medalii de aur la competiţii internaţionale de matematică, tânărul elev a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, câştigând medalia de aur la runda globală a International Math Challenge 2026, desfăşurată la Bangkok, în Thailanda. Competiţia a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, iar rezultatele au fost confirmate duminică, când Eduard a fost declarat câştigător la Categoria 2 (clasele V-VI), devenind laureat cu aur pentru al doilea an consecutiv la această etapă de elită. International Math Challenge este una dintre cele mai competitive competiţii internaţionale de matematică pentru elevi, reunind participanţi din zeci de ţări. Reuşita lui Eduard Florin Ştefan este cu atât mai remarcabilă cu cât performanţa nu este una singulară: şi în 2025, elevul din Caracal a obţinut medalia de aur la etapa finală a aceleiaşi competiţii, organizată tot în Thailanda. În acest an, Eduard, elev în clasa a V-a, a concurat la un nivel superior de dificultate, adresat claselor V-VI, reuşind să se impună în faţa unor concurenţi mai mari ca vârstă şi experienţă.

Reuşita lui Eduard Florin Ştefan a fost salutată şi de conducerea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” din Caracal, care a transmis un mesaj public pe Facebook, în care performanţa este descrisă drept „o nouă victorie strălucitoare”.

Reprezentanţii unităţii de învăţământ subliniază caracterul excepţional al dublei victorii internaţionale, obţinute pentru al doilea an consecutiv, şi vorbesc despre „geniu şi perseverenţă absolută”, calităţi care definesc parcursul elevului.

Succesul de la Bangkok completează un palmares internaţional deja impresionant. În iulie 2025, Eduard Florin Ştefan s-a clasat pe primul loc la Olimpiada Internaţională de Matematică „Copernicus”, desfăşurată la New York, confirmându-şi statutul de unul dintre cei mai promiţători tineri matematicieni ai generaţiei sale.

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

