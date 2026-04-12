Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BBC: Discuţiile de la Islamabad s-au prelungit târziu în noapte

S.B.
Internaţional / 12 aprilie, 10:35

BBC: Discuţiile de la Islamabad s-au prelungit târziu în noapte

Discuţiile dintre Statele Unite şi Iran continuau şi după ora 3 dimineaţa la Islamabad, cele două delegaţii rămânând la masa negocierilor, în condiţiile în care până sâmbătă inclusiv nu era cert dacă întâlnirea va avea loc, relatează BBC.

Prelungirea dialogului este interpretată ca un indiciu al unor progrese notabile şi al existenţei unor teme pe care părţile încearcă să le aprofundeze, însă persistă şi divergenţe majore, dificil de depăşit.

Pe parcursul zilei, detaliile negocierilor au fost păstrate în mare măsură confidenţiale, deşi au apărut sporadic informaţii din surse neoficiale. Rămâne incert dacă delegaţiile vor întrerupe discuţiile pentru a le relua într-o a doua rundă.

De asemenea, nu este clar ce rezultate concrete vor putea prezenta oficialii la întoarcerea în capitalele lor. Atât Washingtonul, cât şi Teheranul au încercat constant, pe durata conflictului, să proiecteze imaginea unei victorii, ceea ce a complicat delimitarea între realităţi şi retorică politică.

În acest context, o zi care părea improbabilă s-a transformat într-un maraton diplomatic prelungit până târziu în noapte, potrivit corespondentului BBC aflat la faţa locului.

Delegaţia americană este condusă de vicepreşedintele JD Vance, aflat la prima sa misiune majoră de politică externă, în timp ce partea iraniană este reprezentată de preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Qalibaf. Înaintea negocierilor directe de sâmbătă, cele două delegaţii au avut întâlniri separate cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Întrevederea reprezintă cel mai înalt nivel de dialog direct între Washington şi Teheran din ultimele decenii, având ca obiectiv încheierea unui acord de pace care să pună capăt conflictului izbucnit în urmă cu câteva săptămâni, soldat cu mii de victime şi efecte majore asupra economiei globale, inclusiv prin blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Cu toate acestea, preşedintele american Donald Trump a declarat, într-o intervenţie la Casa Albă, că Statele Unite „câştigă oricum” şi că rezultatul negocierilor nu este esenţial, afirmând că eventuala încheiere a unui acord cu Iranul „nu contează pentru el”.

Anterior, Comandamentul Central al SUA a anunţat că două distrugătoare au traversat Strâmtoarea Ormuz într-o operaţiune de securizare a rutei maritime, însă afirmaţia a fost „respinsă categoric” de un purtător de cuvânt militar iranian, potrivit agenţiei Fars. Ulterior, Gărzile Revoluţiei au avertizat că vor reacţiona ferm la orice prezenţă militară străină în zonă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb