BBC: Discuţiile de la Islamabad s-au prelungit târziu în noapte

Discuţiile dintre Statele Unite şi Iran continuau şi după ora 3 dimineaţa la Islamabad, cele două delegaţii rămânând la masa negocierilor, în condiţiile în care până sâmbătă inclusiv nu era cert dacă întâlnirea va avea loc, relatează BBC.

Prelungirea dialogului este interpretată ca un indiciu al unor progrese notabile şi al existenţei unor teme pe care părţile încearcă să le aprofundeze, însă persistă şi divergenţe majore, dificil de depăşit.

Pe parcursul zilei, detaliile negocierilor au fost păstrate în mare măsură confidenţiale, deşi au apărut sporadic informaţii din surse neoficiale. Rămâne incert dacă delegaţiile vor întrerupe discuţiile pentru a le relua într-o a doua rundă.

De asemenea, nu este clar ce rezultate concrete vor putea prezenta oficialii la întoarcerea în capitalele lor. Atât Washingtonul, cât şi Teheranul au încercat constant, pe durata conflictului, să proiecteze imaginea unei victorii, ceea ce a complicat delimitarea între realităţi şi retorică politică.

În acest context, o zi care părea improbabilă s-a transformat într-un maraton diplomatic prelungit până târziu în noapte, potrivit corespondentului BBC aflat la faţa locului.

Delegaţia americană este condusă de vicepreşedintele JD Vance, aflat la prima sa misiune majoră de politică externă, în timp ce partea iraniană este reprezentată de preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Qalibaf. Înaintea negocierilor directe de sâmbătă, cele două delegaţii au avut întâlniri separate cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Întrevederea reprezintă cel mai înalt nivel de dialog direct între Washington şi Teheran din ultimele decenii, având ca obiectiv încheierea unui acord de pace care să pună capăt conflictului izbucnit în urmă cu câteva săptămâni, soldat cu mii de victime şi efecte majore asupra economiei globale, inclusiv prin blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Cu toate acestea, preşedintele american Donald Trump a declarat, într-o intervenţie la Casa Albă, că Statele Unite „câştigă oricum” şi că rezultatul negocierilor nu este esenţial, afirmând că eventuala încheiere a unui acord cu Iranul „nu contează pentru el”.

Anterior, Comandamentul Central al SUA a anunţat că două distrugătoare au traversat Strâmtoarea Ormuz într-o operaţiune de securizare a rutei maritime, însă afirmaţia a fost „respinsă categoric” de un purtător de cuvânt militar iranian, potrivit agenţiei Fars. Ulterior, Gărzile Revoluţiei au avertizat că vor reacţiona ferm la orice prezenţă militară străină în zonă.