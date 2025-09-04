Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Ivan: ”Închiderea centralelor pe cărbune ar creşte preţul energiei cel puţin cu 30%”

S.B.
Politică / 4 septembrie, 15:29

Bogdan Ivan: ”Închiderea centralelor pe cărbune ar creşte preţul energiei cel puţin cu 30%”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că scoaterea din uz a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România şi ar creşte preţul energiei cu cel puţin cu 30%, potrivit Agerpres.

'Cred foarte mult că actuala coaliţie de guvernare, premierul României, preşedintele ţării, membrii CSAT avem cu toţii acelaşi interes, şi anume să facem din România o ţară puternică economic, iar preţul energiei se regăseşte în tot ce înseamnă securitatea noastră economică şi în negocierile pe care le avem cu cei din Comisia Europeană pentru a regla lucruri care ne-au dus într-o situaţie extrem de complicată. Şi aici mă refer la ţintele de decarbonizare, care trebuie atinse până la finalul acestui an, care presupun să scoatem din uz puteri instalate de aproximativ 2.700 de megawaţi la acele centrale pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului, care odată scoase din producţie ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România şi care, scoase din uz, ar creşte preţul cel puţin cu 30%', a spus Bogdan Ivan după şedinţa de guvern.

El a explicat că România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentelor luate de statul român, trebuie să-şi închidă atât minele, cât şi centralele pe cărbune.

'Aştept în cursul acestei zile o formă finală a unui studiu intermediar asupra impactului securităţii energetice a României a închiderii acestor mine. Negocierile pe care le-am început cu cei din Comisia Europeană vizează date tehnice foarte clare. Urmează ca în cursul zilei de mâine, după o discuţie cu premierul României, căruia o să-i prezint datele respectivului studiu, să-l transmit şi către cei din Comisia Europeană şi să analizăm foarte clar cum, în această etapă, să oprim închiderea acestor mine şi să păstrăm în continuare deschise centralele pe cărbune', a afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a susţinut că va începe demersurile legale pentru a face o analiză asupra zăcămintelor din Valea Jiului, din judeţele Hunedoara şi Gorj, în vederea prelungirii până în 2030 a exploatării miniere şi a funcţionării centralelor pe cărbune.

'Din perspectiva mea, într-o analiză socială, economică şi strategică a României, am avut o discuţie şi o să încep demersurile legale pentru a face o analiză asupra zăcămintelor din Valea Jiului, din judeţele Hunedoara, Gorj, unde avem preponderent această concentraţie a cărbunelui, antracit, huilă, lignit, pentru a vedea foarte clar dacă există posibilitatea de a prelungi până în 2030. Asta este ţinta pe care o am, ca până în 2030, cel puţin, să păstrăm exploatarea minieră şi să avem în continuare centrale pe cărbune, pentru ca în tot acest timp să construim alte centrale, bazate pe gaz, care să preia sarcina de producţie a energiei electrice, pe de o parte, iar pe de altă parte consider strategic pentru România să pună în calcul, dacă avem cu adevărat aceste resurse, cum ele pot să fie exploatate în continuare, să menţinem activitatea economică în aceste zone şi să punem în calcul că ele pot să fie exportate. Am făcut o analiză împreună cu alţi colegi miniştri ai energiei din regiune care au nevoie de cărbune în continuare', a arătat Ivan.

El a dat ca exemplu Germania, Polonia, care au redeschis activitatea de exploatare a cărbunelui.

'Cred că şi România, din punct de vedere economic, pentru salva acele zone care au o tradiţie de zeci de ani în extracţia cărbunelui, să poată în continuare să-şi desfăşoare activitatea şi oamenii să poată să aibă un job bine plătit la ei acasă. În paralel, împreună cu comisarul european pe social, educaţie, integrare profesională, doamna Roxana Mânzatu, am purtat o discuţie clară legată de oportunităţi de finanţare pentru economia locală, pentru a se diversifica sursele de venituri pentru oamenii din acea regiune şi lucrăm pe aceste două paliere', a mai spus Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, obiectivele sale pe termen mediu şi lung sunt acelea de a nu închide minele şi termocentralele până când acestea nu vor fi înlocuite cu centrale pe gaz.

'Asta este viziunea mea pe termen scurt, mediu şi lung. Unu - să salvăm închiderea atât a exploatării miniere, cât şi a termocentralelor; doi - să le păstrăm în activitate până când le vom locui cu centrale pe gaz; trei - acolo unde există zăcăminte, cred că România poate să fie o ţară care să producă cărbune, să-l exporte şi fără să aibă o amprentă de CO2 asupra ţării noastre', a afirmat ministrul Energiei.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.09.2025, 15:32)

    Pai sa le inchidem. Si pe alea pe gaz. Sa mai lasam doar solarele si eolienele. Poporul roman se va sacrifica bucuros pentru atingerea tintelor climatice. Ura! Ura! Ura!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3611
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4165
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8611
Gram de aur (XAU)Gram de aur496.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb