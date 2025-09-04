Bogdan Ivan: ”Închiderea centralelor pe cărbune ar creşte preţul energiei cel puţin cu 30%”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că scoaterea din uz a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România şi ar creşte preţul energiei cu cel puţin cu 30%, potrivit Agerpres.

'Cred foarte mult că actuala coaliţie de guvernare, premierul României, preşedintele ţării, membrii CSAT avem cu toţii acelaşi interes, şi anume să facem din România o ţară puternică economic, iar preţul energiei se regăseşte în tot ce înseamnă securitatea noastră economică şi în negocierile pe care le avem cu cei din Comisia Europeană pentru a regla lucruri care ne-au dus într-o situaţie extrem de complicată. Şi aici mă refer la ţintele de decarbonizare, care trebuie atinse până la finalul acestui an, care presupun să scoatem din uz puteri instalate de aproximativ 2.700 de megawaţi la acele centrale pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului, care odată scoase din producţie ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România şi care, scoase din uz, ar creşte preţul cel puţin cu 30%', a spus Bogdan Ivan după şedinţa de guvern.

El a explicat că România mai are patru luni până în momentul în care, conform angajamentelor luate de statul român, trebuie să-şi închidă atât minele, cât şi centralele pe cărbune.

'Aştept în cursul acestei zile o formă finală a unui studiu intermediar asupra impactului securităţii energetice a României a închiderii acestor mine. Negocierile pe care le-am început cu cei din Comisia Europeană vizează date tehnice foarte clare. Urmează ca în cursul zilei de mâine, după o discuţie cu premierul României, căruia o să-i prezint datele respectivului studiu, să-l transmit şi către cei din Comisia Europeană şi să analizăm foarte clar cum, în această etapă, să oprim închiderea acestor mine şi să păstrăm în continuare deschise centralele pe cărbune', a afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a susţinut că va începe demersurile legale pentru a face o analiză asupra zăcămintelor din Valea Jiului, din judeţele Hunedoara şi Gorj, în vederea prelungirii până în 2030 a exploatării miniere şi a funcţionării centralelor pe cărbune.

'Din perspectiva mea, într-o analiză socială, economică şi strategică a României, am avut o discuţie şi o să încep demersurile legale pentru a face o analiză asupra zăcămintelor din Valea Jiului, din judeţele Hunedoara, Gorj, unde avem preponderent această concentraţie a cărbunelui, antracit, huilă, lignit, pentru a vedea foarte clar dacă există posibilitatea de a prelungi până în 2030. Asta este ţinta pe care o am, ca până în 2030, cel puţin, să păstrăm exploatarea minieră şi să avem în continuare centrale pe cărbune, pentru ca în tot acest timp să construim alte centrale, bazate pe gaz, care să preia sarcina de producţie a energiei electrice, pe de o parte, iar pe de altă parte consider strategic pentru România să pună în calcul, dacă avem cu adevărat aceste resurse, cum ele pot să fie exploatate în continuare, să menţinem activitatea economică în aceste zone şi să punem în calcul că ele pot să fie exportate. Am făcut o analiză împreună cu alţi colegi miniştri ai energiei din regiune care au nevoie de cărbune în continuare', a arătat Ivan.

El a dat ca exemplu Germania, Polonia, care au redeschis activitatea de exploatare a cărbunelui.

'Cred că şi România, din punct de vedere economic, pentru salva acele zone care au o tradiţie de zeci de ani în extracţia cărbunelui, să poată în continuare să-şi desfăşoare activitatea şi oamenii să poată să aibă un job bine plătit la ei acasă. În paralel, împreună cu comisarul european pe social, educaţie, integrare profesională, doamna Roxana Mânzatu, am purtat o discuţie clară legată de oportunităţi de finanţare pentru economia locală, pentru a se diversifica sursele de venituri pentru oamenii din acea regiune şi lucrăm pe aceste două paliere', a mai spus Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, obiectivele sale pe termen mediu şi lung sunt acelea de a nu închide minele şi termocentralele până când acestea nu vor fi înlocuite cu centrale pe gaz.

'Asta este viziunea mea pe termen scurt, mediu şi lung. Unu - să salvăm închiderea atât a exploatării miniere, cât şi a termocentralelor; doi - să le păstrăm în activitate până când le vom locui cu centrale pe gaz; trei - acolo unde există zăcăminte, cred că România poate să fie o ţară care să producă cărbune, să-l exporte şi fără să aibă o amprentă de CO2 asupra ţării noastre', a afirmat ministrul Energiei.