Bolojan promite instrumente noi pentru primării prin reforma administraţiei

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marţi, cu primari ai municipiilor care administrează spitale municipale de urgenţă, pentru a discuta despre clasificarea unităţilor sanitare, criteriu în baza căruia vor fi alocate finanţări din fonduri publice, conform News.ro. Totodată, discuţiile au vizat reforma administraţiei şi stadiul investiţiilor finanţate prin PNRR, relatează sursa. Cu acest prilej, premierul a subliniat că pachetul legislativ aflat în pregătire presupune o reformă administrativă amplă, menită să ofere autorităţilor locale instrumente pentru creşterea eficienţei, potrivit sursei menţionate.

Principala temă a discuţiilor a vizat componenta de sănătate, cu accent pe situaţia spitalelor municipale de urgenţă şi pe clasificarea acestora în baza unor criterii obiective, în funcţie de care vor fi asigurate finanţări din fonduri publice, potrivit News.ro. Discuţiile au avut loc în contextul în care Ministerul Sănătăţii a lansat în consultare publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind criteriile de încadrare a spitalelor în categoria unităţilor de importanţă strategică, informează sursa. Primarii celor şase municipii au prezentat o serie de argumente care urmează să fie analizate de Ministerul Sănătăţii, mai arată News.ro. Totodată, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria a fost abordată şi tema reformei administrative, proiect aflat într-o etapă avansată de promovare la nivel guvernamental, a mai menţionat sursa.

Totodată, primarii celor şase municipii au subliniat că adoptarea reformei administrative într-un termen cât mai scurt ar putea sprijini implementarea proiectelor locale şi buna funcţionare a administraţiei publice locale, conform sursei menţionate anterior.

În cadrul discuţiilor, a fost abordată şi derularea investiţiilor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, precum şi prin programe guvernamentale, potrivit sursei. Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat primarilor să semnaleze eventualele întârzieri privind plata lucrărilor executate, în vederea fluidizării acestui proces la nivelul ministerelor, relatează sursa. De asemenea, consultările dintre Guvern şi reprezentanţii administraţiei locale vor rămâne deschise pentru analizarea problemelor din plan local şi identificarea, în comun, a soluţiilor, mai arată News.ro.