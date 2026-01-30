BVB Scăderi de peste 1% pentru indicii Pieţei Principale

Indicii Pieţei Principale a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut scăderi de peste 1% în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi marcată de deprecieri ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 1,37%, până la 27.645 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,53%, până la 5.575 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 367 milioane de lei, cu mult peste media zilnică a anului trecut, de 180 de milioane de lei, sumă care reflectă şi ofertele de titluri de stat Fidelis, ce ridică artificial media.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Romgaz (SNG), care au cumulat un rulaj de 128,8 milioane de lei, titlurile producătorului de gaze naturale încheind ziua la preţul unitar de 11,52 lei, în scădere cu 2,04%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care s-au depreciat cu 1,25%, până la preţul de 1,03 lei, în condiţiile unor schimburi de 90,7 milioane de lei.

Acţiunile Banca Transilvania (TLV) s-au depreciat cu 1,37%, până la preţul de 33,04 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 28,7 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), care au cumulat un rulaj de 13,9 milioane de lei, acţiunile TGN încheind ziua în depreciere cu 1,13%, la preţul unitar de 78,6 de lei.

În piaţa ”deals” a fost realizată o tranzacţie cu titluri BRD - Groupe Societe Generale, în valoare de 2,9 milioane de lei, schimbul fiind încheiat la preţul unitar de 29 de lei, cu 0,85% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,44%, până la 2.026 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 2,18%, până la 103.377 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,15%, până la 996 de puncte.