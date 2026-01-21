Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CAIR: Noua Ordonanţă pentru lucrătorii străini poate bloca economia şi investiţiile

U.B.
Companii / 21 ianuarie, 12:49

CAIR: Noua Ordonanţă pentru lucrătorii străini poate bloca economia şi investiţiile

Confederaţia Antreprenorilor şi Investitorilor din România (CAIR) atrage atenţia asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea proiectul de Ordonanţă de Urgenţă cu privire la lucrătorii străini asupra mediului de afaceri şi invetiţiilor în România, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii CAIR susţin că măsurile propuse sunt disproporţionate şi necorelate cu realitatea economică şi riscă să afecteze sectoare deja confruntate cu un deficit major de forţă de muncă, precum construcţii, turism, industrie şi servicii, adaugă Agerpres.

Una dintre prevederile criticate de CAIR este obligativitatea recrutării lucrătorilor străini prin agenţii de plasare autorizate. Măsura elimină posibilitatea angajatorilor de a recruta direct. Organizaţia avertizează că prevederea poate duce la concentrarea şi monopolizarea pieţei recrutării, creşterea costurilor pentru angajatori fără beneficii clare şi penalizarea firmelor care au experienţă în recrutarea legală şi responsabilă. CAIR susţine că intermedierea prin agenţii ar trebui să rămână o opţiune, nu o obligaţie, mai ales pentru companiile deja validate de autorităţi, conform sursei citate.

Proiectul implică şi crearea unei noi platforme digitale, fără o perioadă de tranziţie. Noua platformă ar putea conduce la anularea automată a cererilor şi programărilor aflate deja în derulare, la întârzieri în procesul de recrutare şi la blocaje în proiecte publice şi private, inclusiv în turism şi în proiectele finanţate din fonduri europene şi PNRR, subliniază Agerpres.

CAIR atrage atenţia că ordonanţa introduce obligaţii care cresc artificial costurile pentru angajatori şi lucrători, precum pragul de întreţinere de 50 de euro pe zi, asigurările suplimentare de sănătate pentru lucrătorii străini şi preluarea unor taxe şi costuri din ţările de origine. Organizaţia subliniază că aceste măsuri nu descurajează abuzurile, ci afectează recrutarea legală şi competitivitatea firmelor româneşti, notează Agerpres.

Lista ocupaţiilor deficitare, care se actualizează la şase luni, nu reflectă dinamica reală a nevoilor de personal. Sancţiunile prevăzute pentru angajatori în situaţia în care peste 20% dintre lucrătorii străini îşi pierd dreptul de şedere pot fi disproporţionate, chiar şi în cazuri normale, cum ar fi finalizarea proiectelor, conform Agerpres.

CAIR solicită Guvernului menţinerea posibilităţii recrutării directe pentru angajatorii validaţi, recalibrarea sau eliminarea costurilor excesive şi stabilirea unor termene clare de soluţionare a cererilor. Organizaţia cere, de asemenea, eliminarea regulii de 20% şi a sancţiunilor disproporţionate, precum şi introducerea unui mecanism flexibil pentru actualizarea Listei ocupaţiilor deficitare, bazat pe date reale şi cu actualizare lunară, potrivit sursei citate.

Organizaţia avertizează că, în lipsa acestor ajustări, România riscă să devină doar o etapă intermediară în mobilitatea lucrătorilor către vestul Europei, după ce costurile de recrutare şi integrare sunt suportate de companiile româneşti, mai adaugă Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 13:56)

    Middlemen always raise costs for everybody!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

21 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 ianuarie

