Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat noile conduceri ale Birourilor Permanente

Camera Deputaţilor şi Senatul şi-au votat, luni, în prima şedinţă de plen din noua sesiune parlamentară, o nouă conducere a Birourilor Permanente, potrivit news.ro.

La Camera Deputaţilor, vicepreşedinţi ai Camerei au fost votaţi: Intotero Natalia-Elena - Grupul parlamentar al PSD, Şerban Gianina - Grupul parlamentar al AUR, Cozma Adrian-Felician - Grupul parlamentar al PNL şi Drulă Cătălin - Grupul parlamentar al USR.

Secretari sunt Mihalcea Silvia-Claudia - Grupul parlamentar al PSD, Moş Patricia-Simina-Arina - Grupul parlamentar al PNL Murariu Oana - Grupul parlamentar al USR, Ganţ Ovidiu Victor - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Chestorii Camerei sunt Lungu Romeo-Daniel - Grupul parlamentar al PSD, Bucura-Oprescu Simona - Grupul parlamentar al PSD, Velcescu Florin-Bogdan - Grupul parlamentar AUR şi Magyar Lorand-Balint - Grupul parlamentar al UDMR.

La Senat, vicepreşedinţi ai Senatului au fost aleşi Liviu Mazilu (grupul parlamentar PSD), Paul Stănescu ( grupul parlamentar PSD), Laurenţiu Plăeşu (grupul AUR) şi Mihai Coteţ (grupul parlament PNL).

Secretari ai Senatului sunt: Doina Federovici (PSD), Vasile Blaga (PNL), Niculina Stelea (AUR) şi Cristian Ghinea (USR).

Chestori ai Senatului sunt Marius Dunca (PSD), Narcis Mircescu (USR), Novak Levente (UDMR) şi Ninel Peia (Pace Întâi România).