CE: 2,5 miliarde euro din veniturile EU ETS investite în sisteme energetice din 11 ţări,inclusiv România

Comisia Europeană şi Banca Europeană de Investiţii au anunţat joi plata a 2,5 miliarde euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 51 de proiecte legate de energie în 11 state membre ale UE, inclusiv dezvoltarea unor instalaţii autonome de stocare a energiei electrice în baterii în România, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, informează Agerpres.

Finanţată din veniturile provenite din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), plata de joi aduce finanţarea totală pusă la dispoziţie din Fondul pentru modernizare la 23,2 miliarde euro începând din ianuarie 2021.

Cea mai mare sumă a fost alocată României, respectiv 636,9 milioane euro. Celelalte statele membre beneficiare ale acestei runde de finanţare sunt: Cehia (516,8 milioane euro), Estonia (44,8 milioane euro), Grecia (233,9 milioane euro), Croaţia (109 milioane euro), Letonia (40 de milioane EUR), Lituania (169 de milioane euro), Ungaria (552,3 milioane EUR), Polonia (180 de milioane euro), Portugalia (81,4 milioane euro) şi Slovenia (20,2 milioane euro).

Aceste investiţii vor contribui la modernizarea sistemelor energetice prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectoarele energiei, industriei şi transporturilor, sprijinind în acelaşi timp reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Fondul pentru modernizare sprijină statele membre beneficiare cu venituri mai mici să îşi modernizeze sistemele energetice, să îşi îndeplinească obiectivele în materie de climă şi energie şi să îşi pună în aplicare planurile naţionale privind energia şi clima. Plata de astăzi va contribui, de asemenea, la competitivitatea industriei UE prin sprijinirea unei infrastructuri energetice moderne, eficiente şi reziliente, prin stimularea generării şi stocării energiei din surse regenerabile, prin încurajarea inovării şi prin contribuţia la reducerea importurilor UE de combustibili fosili, a indicat Executivul comunitar.

Cele 51 de proiecte de succes au pus accentul pe generarea de energie electrică din surse regenerabile, utilizarea şi implementarea surselor regenerabile de energie, modernizarea reţelelor energetice şi eficienţa energetică. Printre exemple se numără: decarbonizarea producţiei de căldură în sistemele de termoficare din Cehia, înlocuirea vehiculelor diesel cu troleibuze electrice cu emisii zero pentru transportul public în Estonia, îmbunătăţirea eficienţei proceselor de producţie într-o serie de instalaţii industriale cu potenţial ridicat de economisire a energiei în Grecia, digitalizarea şi dezvoltarea reţelei de energie electrică în Ungaria şi energia geotermală pentru încălzirea centralizată în Croaţia.

În plus, sunt înlocuite autobuzele diesel cu autobuze electrice şi instalarea infrastructurii de încărcare necesare în Letonia, se vizează decarbonizarea industriei prin eficienţa energetică şi înlocuirea tehnologiilor poluante în Lituania, stocarea energiei termice în sistemele de încălzire centralizată şi îmbunătăţirea eficienţei clădirilor rezidenţiale multifamiliale din zonele rurale din Polonia, programe de eficienţă energetică pentru clădirile publice din Portugalia şi producţia de energie electrică din surse regenerabile şi capacităţile de stocare a energiei, precum şi modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport şi distribuţie a energiei electrice în Slovenia.

Fondul pentru modernizare, finanţat din veniturile obţinute din licitarea certificatelor de emisii în cadrul EU ETS, este un instrument de solidaritate menit să sprijine 13 ţări din UE cu venituri mai mici (cu un produs intern brut pe cap de locuitor mai mic de 75% din media Uniunii în perioada 2016-2018) în tranziţia lor către o energie curată. Statele membre beneficiare sunt: Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Croaţia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia şi Slovacia.

Fondul pentru modernizare sprijină investiţiile în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, eficienţa energetică, stocarea energiei, modernizarea reţelelor energetice, inclusiv a încălzirii centralizate, a reţelelor şi tranziţia justă în regiunile dependente de carbon. Fondul completează alte instrumente ale UE, cum ar fi politica de coeziune, Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi Fondul pentru o tranziţie justă. Acesta mobilizează resurse semnificative, care pot ajuta ţările eligibile să sprijine investiţiile în conformitate cu planul REPowerEU şi cu pachetul "Pregătiţi pentru 55". Acesta funcţionează sub responsabilitatea ţărilor beneficiare, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană şi cu Banca Europeană de Investiţii.

Următoarele termene pentru ca statele membre beneficiare să prezinte propuneri de investiţii pentru sprijinul din Fondul pentru modernizare sunt 11 august 2026 pentru propunerile neprioritare şi 8 septembrie 2026 pentru propunerile prioritare. Investiţiile prioritare, care reprezintă peste 90% din portofoliu, se axează pe modernizarea sistemelor energetice, pe reducerea emisiilor de GES în energie, industrie şi transporturi şi pe îmbunătăţirea eficienţei energetice. Toate celelalte investiţii care se califică pentru Fondul pentru modernizare sunt considerate investiţii neprioritare, sub rezerva unei examinări suplimentare.