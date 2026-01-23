Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cercetătorii ruşi anunţă o nouă variantă de vaccin împotriva gripei aviare H5N1

O.D.
23 ianuarie

Cercetătorii ruşi anunţă o nouă variantă de vaccin împotriva gripei aviare H5N1



Oamenii de ştiinţă din Rusia au dezvoltat o nouă variantă de vaccin împotriva virusului gripei aviare H5N1, adaptată tulpinilor aflate în prezent în circulaţie la nivel global. Anunţul a fost făcut de Fundaţia de Ştiinţe din Rusia, fiind citat de agenţia de presă Xinhua. Potrivit instituţiei ruse, vaccinul este conceput astfel încât să ofere un nivel ridicat de protecţie împotriva virusurilor H5N1 contemporane şi, în acelaşi timp, să fie sigur atât pentru animale, cât şi pentru oameni. Reprezentanţii Fundaţiei de Ştiinţe din Rusia au precizat, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, că noul vaccin „se potriveşte exact” cu variantele virale aflate în prezent în circulaţie, un aspect esenţial în contextul variabilităţii genetice ridicate a virusului H5N1. Studiul a fost realizat de cercetători de la Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii de Stat din Sankt Petersburg şi de la Institutul de Cercetare a Gripei A.A. Smorodintsev, una dintre principalele instituţii ruse specializate în studiul virusurilor gripale.

Vaccinuri noi împotriva H5N1

Gripa aviară extrem de patogenă H5N1 continuă să circule la nivel mondial, provocând mortalitate în masă în rândul păsărilor domestice şi sălbatice, dar şi pierderi economice semnificative în sectorul agroalimentar. În plus, virusul este cunoscut pentru capacitatea sa de a traversa bariera dintre specii, ceea ce ridică îngrijorări legate de riscul potenţial pentru sănătatea umană. Specialiştii atrag atenţia că vaccinurile mai vechi îşi pierd eficacitatea pe măsură ce virusul suferă mutaţii şi nu mai corespund tulpinilor dominante. Pentru a obţine noua variantă de vaccin, cercetătorii au utilizat o tehnică avansată de genetică inversă, care permite modificarea controlată a genomului viral. Genele care codifică hemaglutinina şi neuraminidaza au fost extrase dintr-un virus H5N1 izolat în 2023 din sângele unui pescăruş-cu-capul-negru. Aceste gene au fost ulterior modificate pentru a reduce patogenitatea virusului şi combinate cu gene provenite dintr-o tulpină sigură de H1N1, cultivată în laborator. Rezultatul a fost un virus hibrid capabil să se multiplice eficient în embrionii de pui, o caracteristică importantă pentru producţia de vaccinuri la scară largă.

În cadrul experimentelor de vaccinare, puii care au primit două doze ale noului vaccin, administrate la un interval de 14 zile, au dezvoltat niveluri de anticorpi de zece ori mai mari decât pragul minim considerat necesar pentru protecţia împotriva H5N1. Aceste rezultate demonstrează o imunogenitate ridicată a noii variante de vaccin, conform datelor prezentate de Fundaţia de Ştiinţe din Rusia, sugerând un potenţial important pentru utilizarea sa în combaterea răspândirii virusului.

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

