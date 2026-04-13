Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

China oferă o nouă serie de stimulente Taiwanului

S.B.
Internaţional / 13 aprilie, 10:35

China a anunţat duminică un nou pachet de zece măsuri menite să stimuleze relaţiile cu Taiwanul, care includ relaxarea restricţiilor turistice, facilităţi pentru exporturile alimentare şi posibilitatea difuzării în China a unor producţii TV taiwaneze considerate „adecvate”, potrivit Reuters.

Anunţul vine după vizita în China a lui Cheng Li-wun, lidera partidului de opoziţie Kuomintang (KMT), care a avut discuţii cu preşedintele chinez Xi Jinping, axate pe ideea reluării dialogului şi a reconcilierii între cele două părţi.

Potrivit agenţiei oficiale Xinhua, măsurile includ analizarea unui mecanism de comunicare permanent între KMT şi Partidul Comunist Chinez, reluarea integrală a zborurilor directe şi autorizarea călătoriilor în Taiwan pentru locuitorii din Shanghai şi provincia Fujian.

Autorităţile de la Beijing intenţionează, de asemenea, să simplifice procedurile de inspecţie pentru produsele alimentare şi cele din sectorul pescuitului, însă condiţionează aceste facilităţi de opoziţia faţă de independenţa Taiwanului.

În acelaşi timp, producţiile audiovizuale din Taiwan - seriale, documentare sau animaţii - vor putea fi difuzate în China doar dacă respectă criterii legate de „orientare corectă”, „conţinut sănătos” şi standarde ridicate de producţie.

Reacţia autorităţilor de la Taipei a fost critică. Consiliul pentru Afaceri Continentale a calificat iniţiativele Beijingului drept „concesii unilaterale” care, în realitate, ar reprezenta „pastile otrăvite” prezentate sub forma unor „cadouri generoase”.

Instituţia a subliniat că Taiwanul susţine schimburi normale şi echilibrate peste Strâmtoarea Taiwan, dar acestea nu ar trebui să fie condiţionate politic.

În schimb, partidul Kuomintang a salutat anunţul Chinei, descriindu-l ca pe un „cadou” adresat populaţiei taiwaneze.

Beijingul continuă să refuze dialogul cu actualul preşedinte al Taiwanului, Lai Ching-te, pe care îl acuză de separatism, în timp ce acesta respinge revendicările de suveranitate ale Chinei asupra insulei.

În paralel, cele două părţi îşi atribuie reciproc responsabilitatea pentru faptul că turismul chinez în masă către Taiwan nu a fost reluat după pandemia de COVID-19.

De asemenea, Taipei a criticat în repetate rânduri restricţiile impuse de China asupra importurilor de produse agricole şi piscicole, susţinând că autorităţile chineze au invocat uneori motive considerate nejustificate, precum prevenirea răspândirii unor dăunători sau boli, pentru a bloca aceste exporturi.

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb