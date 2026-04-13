China oferă o nouă serie de stimulente Taiwanului

China a anunţat duminică un nou pachet de zece măsuri menite să stimuleze relaţiile cu Taiwanul, care includ relaxarea restricţiilor turistice, facilităţi pentru exporturile alimentare şi posibilitatea difuzării în China a unor producţii TV taiwaneze considerate „adecvate”, potrivit Reuters.

Anunţul vine după vizita în China a lui Cheng Li-wun, lidera partidului de opoziţie Kuomintang (KMT), care a avut discuţii cu preşedintele chinez Xi Jinping, axate pe ideea reluării dialogului şi a reconcilierii între cele două părţi.

Potrivit agenţiei oficiale Xinhua, măsurile includ analizarea unui mecanism de comunicare permanent între KMT şi Partidul Comunist Chinez, reluarea integrală a zborurilor directe şi autorizarea călătoriilor în Taiwan pentru locuitorii din Shanghai şi provincia Fujian.

Autorităţile de la Beijing intenţionează, de asemenea, să simplifice procedurile de inspecţie pentru produsele alimentare şi cele din sectorul pescuitului, însă condiţionează aceste facilităţi de opoziţia faţă de independenţa Taiwanului.

În acelaşi timp, producţiile audiovizuale din Taiwan - seriale, documentare sau animaţii - vor putea fi difuzate în China doar dacă respectă criterii legate de „orientare corectă”, „conţinut sănătos” şi standarde ridicate de producţie.

Reacţia autorităţilor de la Taipei a fost critică. Consiliul pentru Afaceri Continentale a calificat iniţiativele Beijingului drept „concesii unilaterale” care, în realitate, ar reprezenta „pastile otrăvite” prezentate sub forma unor „cadouri generoase”.

Instituţia a subliniat că Taiwanul susţine schimburi normale şi echilibrate peste Strâmtoarea Taiwan, dar acestea nu ar trebui să fie condiţionate politic.

În schimb, partidul Kuomintang a salutat anunţul Chinei, descriindu-l ca pe un „cadou” adresat populaţiei taiwaneze.

Beijingul continuă să refuze dialogul cu actualul preşedinte al Taiwanului, Lai Ching-te, pe care îl acuză de separatism, în timp ce acesta respinge revendicările de suveranitate ale Chinei asupra insulei.

În paralel, cele două părţi îşi atribuie reciproc responsabilitatea pentru faptul că turismul chinez în masă către Taiwan nu a fost reluat după pandemia de COVID-19.

De asemenea, Taipei a criticat în repetate rânduri restricţiile impuse de China asupra importurilor de produse agricole şi piscicole, susţinând că autorităţile chineze au invocat uneori motive considerate nejustificate, precum prevenirea răspândirii unor dăunători sau boli, pentru a bloca aceste exporturi.