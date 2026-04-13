CNN: SUA anunţă că va începe blocada porturilor iraniene luni, la ora 14:00 GMT

S.B.
Internaţional / 13 aprilie, 10:32

Armata Statelor Unite urmează să instituie, începând de luni, de la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), o blocadă asupra porturilor iraniene, potrivit unui anunţ al Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), în contextul absenţei unui acord de încetare a conflictului regional, relatează CNN.

În paralel, Teheranul susţine că negocierile cu Washingtonul, desfăşurate la Islamabad, au fost foarte aproape de finalizare.

Potrivit CENTCOM, măsura va viza, fără discriminare, navele de toate naţionalităţile care tranzitează porturile şi zonele de coastă ale Iranului, inclusiv cele din Golful Oman şi din Golful Persic, denumit de administraţia americană „Golful Arabiei”.

Comandamentul american a precizat însă că nu va restricţiona libera circulaţie a navelor care traversează Strâmtoarea Hormuz către sau dinspre porturi care nu aparţin Iranului, subliniind că navigatorii comerciali vor primi instrucţiuni suplimentare prin canale oficiale înainte de intrarea în vigoare a blocadei.

De cealaltă parte, ministrul iranian de externe a declarat că Iranul a fost „la un pas” de semnarea unui acord cu Statele Unite în capitala Pakistanului, acuzând Washingtonul că a blocat finalizarea negocierilor. „Eram foarte aproape de protocolul de acord de la Islamabad, însă ne-am lovit de rigiditate, cerinţe schimbătoare şi blocaj”, a afirmat Abbas Araghchi, la o zi după eşecul discuţiilor, pe care partea americană îl pune pe seama refuzului Teheranului de a renunţa la programul său nuclear.

Ulterior, preşedintele american Donald Trump a anunţat intenţia de a impune un blocaj şi în Strâmtoarea Ormuz, punct strategic situat între Iran şi Oman şi deja afectat de restricţiile impuse de Teheran de la începutul conflictului.

Reacţia Iranului nu a întârziat. Comandantul marinei iraniene, Shahram Irani, a calificat drept „ridicole” declaraţiile liderului american, afirmând că forţele navale iraniene monitorizează permanent mişcările americane din regiune. „Ameninţările privind un blocaj maritim sunt complet lipsite de sens şi chiar amuzante”, a declarat acesta, citat de televiziunea de stat.

La rândul său, preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis că Iranul nu va ceda presiunilor externe. Oficialul, care a participat la negocierile directe cu Statele Unite din Pakistan, a subliniat că Teheranul va răspunde proporţional oricărei acţiuni.

„Dacă vor alege confruntarea, vom răspunde în acelaşi mod. Dacă vor acţiona raţional, vom răspunde raţional. Nu vom ceda în faţa ameninţărilor; să încerce din nou, iar noi le vom oferi o lecţie şi mai clară”, a declarat Ghalibaf, la revenirea sa la Teheran, potrivit presei iraniene.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

