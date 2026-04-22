Coface: Insolvenţele din Europa Centrală şi de Est, afectate de presiuni macroeconomice divergente

Insolvenţele din Europa Centrală şi de Est au rămas, în ansamblu, relativ stabile în 2025, cu o creştere marginală de 0,26%, însă evoluţiile diferă semnificativ între state şi sectoare, pe fondul unor condiţii macroeconomice divergente, potrivit unui studiu realizat de Coface şi remis redacţiei. Analiza evidenţiază creşteri accentuate în ţări precum Polonia şi în sectoare precum industria prelucrătoare, construcţiile şi transporturile, în timp ce perspectivele pentru 2026 indică o intensificare a riscurilor de insolvenţă, pe fondul volatilităţii preţurilor la energie şi al incertitudinilor externe.

„Deşi cifrele generale privind insolvenţele din Europa Centrală şi de Est s-au stabilizat în ansamblu în 2025, cel mai recent studiu Coface privind insolvenţele din Europa Centrală şi de Est relevă o realitate mult mai fragmentată, cu divergenţe marcante între ţări şi sectoare, determinate din ce în ce mai mult de condiţii macroeconomice divergente.

Concluzii cheie:

- Insolvenţele sunt stabile (+0,26%), dar puternic fragmentate

- Polonia a înregistrat cea mai puternică creştere de 17,8%

- Industria prelucrătoare, construcţiile şi transporturile se confruntă cu cea mai mare creştere a insolvenţelor

La nivel regional, procedurile de insolvenţă au crescut cu doar 0,26% în 2025, de la 46.043 în 2024 la 46.161 în 2025. Inflaţia s-a atenuat, ratele dobânzilor au început să scadă, pieţele energetice s-au îmbunătăţit şi presiunea salarială a scăzut, oferind o uşurare parţială marjelor corporative. Cu toate acestea, îmbunătăţirile nu s-au tradus într-o redresare uniformă pentru companiile din întreaga regiune.

„Cifrele generale sugerează o stabilizare, dar realitatea de fond este mult mai complexă”, a declarat Mateusz Dadej, Regional Economist Coface. „Diferenţele dintre ţări se adâncesc, iar dinamica insolvenţelor este influenţată din ce în ce mai mult de factori naţionali, precum cadrele de reglementare, politica fiscală şi expunerea la cererea externă.”

• Divergenţele la nivel de ţări domină imaginea regională

La nivel naţional, în 2025 au apărut trei tipare distincte în întreaga regiune. Evoluţiile diferă semnificativ în Europa Centrală şi de Est, unele economii înregistrând scăderi de două cifre, în timp ce altele au înregistrat creşteri la fel de abrupte.

Polonia a înregistrat cea mai puternică creştere, insolvenţele crescând cu +17,8%, reflectând în mare măsură utilizarea tot mai extinsă a procedurilor de restructurare, mai degrabă decât o deteriorare bruscă a activităţii comerciale. Slovenia (+12,9%), Serbia (+9,6%), Republica Cehă (+8,7%) şi România (+3,8%) au înregistrat, de asemenea, niveluri ridicate ale numărului de insolvenţe, determinate de o combinaţie de înăsprire fiscală, incertitudine politică, cerere externă slabă şi deteriorarea comportamentului de plată.

În schimb, Croaţia (-18,6%), Slovacia (-14,5%), Lituania (-13%), Letonia (-7,4%), Ungaria (-6,6 %) şi Bulgaria (-6,2 %) au înregistrat scăderi semnificative, ceea ce indică o normalizare treptată după creşterile anterioare legate de criza energetică, modificările legislative şi eliminarea măsurilor excepţionale din perioada pandemiei.

Estonia (+1,1%) a rămas, în general, stabilă, ilustrând modul în care rezilienţa naţională aparentă poate ascunde în continuare presiuni specifice sectoriale.

• Presiuni persistente în sectoarele ciclice

Privite dintr-o perspectivă sectorială, tendinţele insolvenţelor au fost mai consistente în întreaga regiune. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în industria prelucrătoare, construcţii şi transporturi, reflectând sensibilitatea acestora la condiţiile de finanţare şi la fluctuaţiile cererii externe. Deşi ratele mai mici ale dobânzilor şi scăderea inflaţiei au oferit o oarecare uşurare, puterea mai slabă a preţurilor şi impactul întârziat al şocurilor de cost anterioare au continuat să exercite presiune asupra lichidităţii, în special pentru firmele mai mici.

• Perspective pentru 2026: Volatilitatea energiei remodelează mediul de risc

Privind în perspectivă, este puţin probabil ca orice stabilizare aparentă să dureze în 2026. Coface se aşteaptă ca riscurile de insolvenţă din Europa Centrală şi de Est să se intensifice în 2026, pe măsură ce un nou şoc energetic afectează atât gospodăriile, cât şi corporaţiile. O creştere bruscă a preţurilor petrolului şi gazelor naturale se reflectă deja în costuri mai mari ale factorilor de producţie, comprimând marjele şi forţând companiile să absoarbă sau să transfere cheltuielile în creştere într-un context în care cererea rămâne fragilă. În calitate de importator net de materii prime energetice, regiunea rămâne deosebit de expusă.

Măsurile de atenuare, precum plafonarea preţurilor la combustibili sau reducerile de impozite, pot oferi o uşurare pe termen scurt pentru bugetele gospodăriilor. Cu toate acestea, ele vin cu preţul unei presiuni fiscale mai mari şi al unor riscuri potenţiale pentru securitatea aprovizionării. În acelaşi timp, creşterea insolvenţelor în Germania, cel mai important partener comercial al regiunii CEE, sporeşte pericolul efectelor de propagare prin intermediul legăturilor comerciale şi ale lanţului de aprovizionare.

„Se întrevăd factori favorabili, inclusiv absorbţia accelerată a fondurilor UE şi o cerere externă mai puternică în a doua jumătate a anului 2026”, a declarat Jaros³aw Jaworski, Regional CEO. „Cu toate acestea, este puţin probabil ca aceste aspecte pozitive să compenseze pe deplin volatilitatea energetică şi riscurile externe. Pe măsură ce mediul de operare devine din nou mai dificil, companiile trebuie să se concentreze pe gestionarea lichidităţilor, controlul costurilor şi riscul de contrapartidă.”

"O analiză mai atentă a cazurilor de insolvenţă cu valori de peste 1 milion de euro arată că la data de 1 ianuarie 2025, 18% dintre companiile afectate se confruntaseră deja cu unele dificultăţi financiare, în timp ce 17% au înregistrat întârzieri la plată semnificative încă din anii anteriori intrării în insolvenţă. Fie că gestionează expunerea la risc de credit sau îşi protejează lanţul de aprovizionare, avertismentele timpurii şi informaţiile în timp real pot constitui un instrument extrem de util pentru companii,” a adăugat Matei Mihailescu, Business Information Director Coface CEE.

Potrivit estimărilor insolvenţele ar urma să crească în Europa Centrală şi de Est în 2026, pe măsură ce presiunile reînnoite asupra costurilor, dependenţele externe şi incertitudinea politicilor economice pun la încercare rezilienţa companiilor în întreaga regiune.”