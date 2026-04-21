CONFERINŢA „PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ” Anca Bidian, Kiwi Finance: Creditarea ipotecară este modestă în ţara noastră

Creditarea ipotecară este modestă în ţara noastră, în condiţiile în care România are 19 milioane de locuitori şi circa nou milioane de imobile, a spus Anca Bidian, directorul general şi fondatorul Kiwi Finance.

”Într-un an de zile, cifrele consolidate de la BNR şi de la ANCPI (n.r. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) arată un total al tranzacţiilor de 160-170 de mii. Asta înseamnă că 1,7% din fondul imobiliar îşi schimbă proprietarul. Este nimic! Sigur, creditarea ipotecară este un pilon extraordinar de important într-o economie, nu numai într-un sistem bancar, motiv pentru care vorbim despre ea”, a spus Anca Bidian.

Conform fondatorului Kiwi Finance, din cele 160-170 de mii de tranzacţii, jumătate sunt realizate prin credit ipotecar. ”Restul (n.r. din fonduri proprii), ceea ce reprezintă o proporţie foarte, foarte mare şi arată o imaturitate a pieţei, nu arată bogăţie, pentru că întâlnesc clienţi sau agenţi imobiliari care parcă se laudă; parcă este o opulenţă să îţi iei o casă cu banii în sacoşă. Serios !? În orice caz, procentul creditării în totalul tranzacţiilor creşte în fiecare an, ceea ce este încurajator”, a afirmat Anca Bidian.

Directorul general al Kiwi Finance a adăugat: ”Jumătate din aceste tranzacţii, circa 70 şi ceva de mii de credite ipotecare, au fost facilitate de brokerii de credite imobiliare. Când am intrat în pandemie, procentul tranzacţiilor ipotecare intermediate de brokerii de credite era de 18% din total. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii şase ani ne-a ajutat; (n.r. brokerajul de creditare) este un serviciu care a devenit mai vizibil, iar clienţii, când au nevoie de un credit, caută mai întâi un broker, pentru că-i pune toate ofertele pe masă, iar pe client nu-l costă nimic. Astfel, clientul are opţiunea să aleagă o bancă, iar apoi să se ducă direct la ea. Serviciul de brokeraj de credite trebuie privit drept o anvelopă în jurul produsului. Banca ştie să facă produsul, iar brokerii ar trebui să fie ca o anvelopă de servicii obiective”.

În opinia Ancăi Bidian, cel mai mare risc pentru ţara noastră în acest moment este cel politic.

”Uitaţi-vă la toate crizele sau momentele tensionate din ultimii şase ani - pandemie, post-pandemie, criza materialelor, inflaţie, deficite, războaie; anul trecut am avut corecţiile care au fost absorbite şi au dat rezultate. În aceste condiţii, de şase ani încoace, mediul economic respiră, chiar aş putea să zic că se simte bine în contextul actual. Ce cred că avem nevoie în ţara asta sunt oamenii responsabili în zona politică. Să ştim ce se dă, ce se cere, de ce facem ce facem şi să ştim că sunt situaţii, aşa cum avem fiecare în viaţă, când de multe ori trebuie să îţi fie puţin rău pentru ca apoi să îţi fie bine. Când văd declaraţii deşănţate din partea unor politicieni că vor să ajute mediul de afaceri, iar acum vorbesc din postura de antreprenor, mă gândesc că «mai bine ne-ar lăsa neajutaţi», pentru că ne descurcăm”, a spus Anca Bidian.