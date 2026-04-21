Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CONFERINŢA „PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ” Anca Bidian, Kiwi Finance: Creditarea ipotecară este modestă în ţara noastră

A.I.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 21 aprilie

Anca Bidian, Kiwi Finance: Creditarea ipotecară este modestă în ţara noastră

Doar 1,7% din fondul imobiliar îşi schimbă proprietarul într-un an; este nimic!

Procentul creditării în totalul tranzacţiilor imobiliare creşte în fiecare an

Riscul maxim în acest moment pentru ţara noastră este politic

Creditarea ipotecară este modestă în ţara noastră, în condiţiile în care România are 19 milioane de locuitori şi circa nou milioane de imobile, a spus Anca Bidian, directorul general şi fondatorul Kiwi Finance.

”Într-un an de zile, cifrele consolidate de la BNR şi de la ANCPI (n.r. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) arată un total al tranzacţiilor de 160-170 de mii. Asta înseamnă că 1,7% din fondul imobiliar îşi schimbă proprietarul. Este nimic! Sigur, creditarea ipotecară este un pilon extraordinar de important într-o economie, nu numai într-un sistem bancar, motiv pentru care vorbim despre ea”, a spus Anca Bidian.

Conform fondatorului Kiwi Finance, din cele 160-170 de mii de tranzacţii, jumătate sunt realizate prin credit ipotecar. ”Restul (n.r. din fonduri proprii), ceea ce reprezintă o proporţie foarte, foarte mare şi arată o imaturitate a pieţei, nu arată bogăţie, pentru că întâlnesc clienţi sau agenţi imobiliari care parcă se laudă; parcă este o opulenţă să îţi iei o casă cu banii în sacoşă. Serios !? În orice caz, procentul creditării în totalul tranzacţiilor creşte în fiecare an, ceea ce este încurajator”, a afirmat Anca Bidian.

Directorul general al Kiwi Finance a adăugat: ”Jumătate din aceste tranzacţii, circa 70 şi ceva de mii de credite ipotecare, au fost facilitate de brokerii de credite imobiliare. Când am intrat în pandemie, procentul tranzacţiilor ipotecare intermediate de brokerii de credite era de 18% din total. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii şase ani ne-a ajutat; (n.r. brokerajul de creditare) este un serviciu care a devenit mai vizibil, iar clienţii, când au nevoie de un credit, caută mai întâi un broker, pentru că-i pune toate ofertele pe masă, iar pe client nu-l costă nimic. Astfel, clientul are opţiunea să aleagă o bancă, iar apoi să se ducă direct la ea. Serviciul de brokeraj de credite trebuie privit drept o anvelopă în jurul produsului. Banca ştie să facă produsul, iar brokerii ar trebui să fie ca o anvelopă de servicii obiective”.

În opinia Ancăi Bidian, cel mai mare risc pentru ţara noastră în acest moment este cel politic.

”Uitaţi-vă la toate crizele sau momentele tensionate din ultimii şase ani - pandemie, post-pandemie, criza materialelor, inflaţie, deficite, războaie; anul trecut am avut corecţiile care au fost absorbite şi au dat rezultate. În aceste condiţii, de şase ani încoace, mediul economic respiră, chiar aş putea să zic că se simte bine în contextul actual. Ce cred că avem nevoie în ţara asta sunt oamenii responsabili în zona politică. Să ştim ce se dă, ce se cere, de ce facem ce facem şi să ştim că sunt situaţii, aşa cum avem fiecare în viaţă, când de multe ori trebuie să îţi fie puţin rău pentru ca apoi să îţi fie bine. Când văd declaraţii deşănţate din partea unor politicieni că vor să ajute mediul de afaceri, iar acum vorbesc din postura de antreprenor, mă gândesc că «mai bine ne-ar lăsa neajutaţi», pentru că ne descurcăm”, a spus Anca Bidian.

Ziarul BURSA

21 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 aprilie
Ediţia din 21.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR): 5.0989
Dolar SUA (USD): 4.3341
Franc elveţian (CHF): 5.5471
Liră sterlină (GBP): 5.8558
Gram de aur (XAU): 668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

