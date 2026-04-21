CONFERINŢA „PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ” Anca Dragu, BNM: "Băncile centrale trebuie să se asigure că instituţiile de credit utilizează AI, dar că sunt conştiente şi de riscuri”

Emilia Olescu
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 21 aprilie

Anca Dragu, BNM: "Băncile centrale trebuie să se asigure că instituţiile de credit utilizează AI, dar că sunt conştiente şi de riscuri”

Băncile centrale trebuie să se asigure că instituţiile de credit utilizează tehnologia şi Inteligenţa Artificială, dar că sunt atente şi la riscurile pe care acestea le presupun, susţine Anca Dragu, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM).

Oficialul a menţionat: "Există acest mega trend prezent şi în piaţa financiară, şi mă refer la digitalizare şi la Inteligenţa Artificială, domenii care se dezvoltă inclusiv în bancile comerciale şi în cele centrale. Dar trebuie să fim conştienţi că acestea au şi riscuri. Se constată că peste jumătate din băncile centrale au preocupări reale în domeniul introducerii AI în activitataea de zi cu zi, atât a lor, cât şi a sectoarelor reglementate. Însă există şi riscuri foarte mari asociate. Desigur că studiile arată că productivitatea şi competitivitatea vor creşte, pe termen mediu şi lung. Dar tot studiile arată că rolul reglementatorilor este de a se asigura că digitalizarea şi AI, prezente în pieţe, sunt folosite cu măsură şi cu responsabilitate”.

Anca Dragu a menţionat că Moldova este o ţară cu un sistem de digitalizare foarte ridicat, situându-se în top din acest punct de vedere: "În acest context, trebuie să cerem băncilor sa gestioneze riscurile, ceea ce înseamnă şi costuri, iar noi trebuie să ne uităm la această parte, pentru că în Republica Moldova este o piaţă relativ mică, ceea ce presupune costuri per client destul de mari, mai ales cele legate de conformare şi mai ales cele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor. În acelaşi timp, costuri mari înseamnă competitivitate a economiilor mai mici”.

Anca Dragu a evidenţiat faptul că asigurarea unei bune aplicări a serviciilor din zona digitală, responsabilitatea care decurge din utilizarea tehnologiilor avansate cu costuri cât mai mici conturează o situaţie delicată pe care trebuie să o gestioneze băncile centrale. Banca Naţională a Moldovei este responsabilă cu reglementarea băncilor şi instituţiilor financiar-bancare, dar şi a companiilor de asigurări, a subliniat Guvernatorul BNM, adăugând: "Banca centrală a Moldovei se uită şi la ceea ce face cu propriile resurse, în vederea dezvoltării instrumentelor interne pentru o activitate mai atentă. Suntem într-un proces de evaluare internă a reglementărilor care ţin de utilizarea acestor instrumente. Suntem în faza în care trebuie să introducem aceste instrumente în activitatea noastră. Vedem tot felul de topuri referitoare la AI şi ne dorim să fim în top, dar acest lucru presupune şi foarte multă atenţie, înţelegerea şi gestionarea riscurilor şi tebuie să avem această responsabilitate pentru sector şi pentru clientul final. Orice derapaje de la bunele practici sunt foarte costisitoare, iar încrederea se poate pierde foarte uşor în această piaţă şi trebui să muncim foarte mulţi ani ca să ne recâştigăm încrederea”.

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 aprilie
Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

