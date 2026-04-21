CONFERINŢA „PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ” Florin Dănescu, ARB: ”Problema principală a sistemului bancar - intermedierea financiară scăzută”

Sistemul bancar din ţara noastră este robust, stabil, însă problema sa principală este intermedierea financiară scăzută, declară Florin Dănescu, Preşedintele Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), subliniind: ”Aceasta este problema principală, iar noi trebuie să ne raportăm la ea inclusiv în momentele de criză. Avem prudenţă bună, avem solvabilitate bună, lichiditate foarte bună, dar intermediere financiară scăzută. Ce spune acest lucru? Că România este în continuare în urma dezvoltării economice europene din perspectiva finanţării şi că suntem în general în urmă din perspectivă economică. Avem o problemă de cultură, de deschidere spre creditare a societăţii, a companiilor. Astăzi este foarte greu să vii în faţa unei bănci cu un bilanţ care să te facă bancabil. Cum putem schimba faptul că numai 22,7% din PIB reprezintă finanţare, credite acordate populaţiei şi companiilor, şi să ajungem la media europeană, care este de aproape 80%? Aceasta nu este numai problema sistemului financiar-bancar, este problema economiei româneşti”.

Florin Dănescu aduce în atenţie criza actuală, a deficitului bugetar, spunând: ”De ce am ajuns aici? Pentru că am tratat mereu crizele, am tratat momente şi nu am avut o strategie, nu am tratat cauzele sau problemele. Problema principală este finanţarea scăzută în România, care vine dintr-o multitudine de cauze - culturale, educaţionale, dar şi politice etc. Dacă nu vom trata acest lucru fără să-l speculăm cu retorică populistă, nu vom reuşi să schimbăm din perspectivă educaţională nivelul de încredere al oricărui stakeholder din România - de la populaţie la industrie, instituţii. Trebuie să ajungem să avem un nivel de încredere ridicat. De ce plătim astăzi foarte mult datoria României? Pentru că nu există încredere în economia românească şi în sistemul decizional”.