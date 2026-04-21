Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CONFERINŢA „PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ” Mihai-Cătălin Botez, deputat: „Sistemul bancar a ajutat companiile să se dezvolte”

I. Ghe.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 21 aprilie

Mihai-Cătălin Botez, deputat: „Sistemul bancar a ajutat companiile să se dezvolte"

Piaţa bancară din ţara noastră este una solidă, cu resurse financiare pe baza cărora băncile finanţează şi creditează economia naţională, a arătat Mihai-Cătălin Botez, membru al Comisiei Buget, Finanţe, Bănci din cadrul Camerei Deputaţilor.

Mihai Botez a arătat: „Sunt sigur că şi sistemul bancar are nişte lucruri cu care trebuie să lupte. În anii care au trecut, oamenii şi-au făcut o imagine despre sistemul bancar. De multe ori au rămas cu o senzaţie nu tocmai plăcută pentru că, poate, au avut nişte credite neperformante sau aşa mai departe, dar dacă ne uităm pe cifre vedem că sistemul bancar a făcut, în mare, ce trebuie în România: a ajutat companiile să se dezvolte. A fost un sprijin pentru cei care au fost serioşi, pentru cei care au implementat proiectele. Asta trebuie să facem cu toţii. Cred că putem face mai mult. Cred că putem colabora mai mult, pentru că văd şi la instituţiile statului care au, poate, atribuţii în domenii similare şi care nu colaborează între ele, iar atunci rezultatele sunt slabe. Dar când sunt puşi la aceeaşi masă, când vine o parte interesată, când vine, poate, un politician care are interesul ca acele instituţii să colaboreze, ele au rezultate foarte bune. La fel şi sistemul bancar: să înţeleagă să ajute la crearea acestei noi pieţe şi, până la urmă, prin comunicare şi prin deschidere, să creeze această încredere care, în cele din urmă, creează nişte societăţi puternice şi economii puternice”.

El a mai spus că educaţia financiară este esenţială, dar nu se face de azi pe mâine şi că o astfel de educaţie ajută şi la înlăturarea unor narative de pe reţelele de socializare.

Mihai Botez a afirmat: „Este foarte greu să obţii puterea politică prin argumente, spunând clar: «Uite, economia aşa funcţionează. Nu se poate produce valoare adăugată dacă nu ai un sistem de educaţie, dacă nu eşti responsabil, dacă nu îţi plăteşti taxele, dacă nu eşti bancabil, dacă nu lucrezi transparent». Foarte puţini promovează aceste politici. Am intrat în politică acum aproape 10 ani cu gândul de a face ce trebuie alături de oameni corecţi, vorbind despre politici liberale, despre individul asumat şi responsabil, despre logică şi politici cu cap şi coadă. În ultima perioadă, în spaţiul public, puterea politică s-a obţinut cu poveşti, iar acum avem rezultatul alegerilor pe care românii le-au făcut. Nu cred că avem o soluţie care să ne ajute pe termen scurt. Educaţia este esenţială, dar nu se face de azi pe mâine. Probabil nici la următoarele alegeri nu vom avea partide care să se bată în idei, ci vor veni tot cu emoţii, pentru că asta convinge, nu logica sau argumentele. Sistemul bancar funcţionează pe cifre, pe cauză şi efect, nu pe poveşti. Fac un apel către toată lumea din sală să vă implicaţi mai mult în educaţie, să daţi reacţie şi să contactaţi decidenţii cu argumentele pe care le aveţi”. Domnul Botez a mai spus că în Parlament şi în Guvern există oameni care ar vrea să aplice măsuri logice, dar acestea au nevoie de susţinere politică.

„În prezent, susţinerea merge către cei care spun că există un «sac fără fund» sau către cei care vor să naţionalizeze tot. Sistemul bancar românesc performează şi vă felicit că reuşiţi să faceţi asta într-un sistem politic atât de instabil. (...) Apelul meu este la educaţie şi la mai multă comunicare. Sunt membru în Comisia de Buget, dar întâlnirile cu sistemul bancar sunt, de regulă, pe proiecte de lege, unde reprezentanţii ARB sau ANPC sunt mai degrabă atacaţi decât susţinuţi. Este nevoie de o platformă de discuţie fără patimă şi de un plan de dezvoltare pentru măcar cinci ani. Noi acţionăm ca nişte pompieri de 30 şi ceva de ani, tratând bubele punctual, dar nu mai merge aşa. (...) Şi eu, şi dumneavoastră putem face mai mult. S-a vorbit mult timp despre cum este în regulă să ne împrumutăm pentru vacanţe sau nevoi imediate, dar nu neapărat pentru stabilitate financiară. În România nu se vorbeşte serios despre educaţia financiară decât la modul informal. Este vina statului, dar şi noi am putea vorbi mai aplicat pentru a genera un comportament mai sănătos: economii, investiţii şi apoi cheltuieli «pentru suflet»”, a spus Mihai Botez.

El a adăugat că este nevoie, totodată, de încredere între antreprenori şi instituţiile publice şi între antreprenori şi sistemul bancar, pentru a asista la dezvoltarea economiei naţionale. În opinia domnului Botez, trebuie să avem mai mulţi antreprenori care să-şi asume riscuri, care să aibă încredere că instituţiile publice măcar nu le vor pune piedici, dacă nu îi ajută, care să aibă încredere că banca le este un partener. Dar, pentru acest din urmă lucru, Mihai Botez a mai spus că este nevoie ca sistemul bancar să meargă către public, să vorbească despre ce face şi despre programele de finanţare pe care le are.

Actualitate

Ziarul BURSA

21 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ediţia din 21.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

