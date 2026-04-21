CONFERINŢA „PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ” Ramona Ivan, CEC Bank: ”Ca să implementezi un proiect cu finanţare nerambursabilă, trebuie să porneşti de la o idee viabilă”

În prezent există foarte multe proiecte de finanţare la nivelul CEC Bank, mare parte fiind în implementare, declară Ramona Ivan, Directorul Direcţiei de Relaţii cu Instituţii Naţionale şi Internaţionale din cadrul CEC Bank, care aminteşte că valoarea programelor regionale care au încă apeluri deschise totalizează 384.644.388 de euro, din care granturile pentru IMM-uri sunt de circa 250.000.000 de euro. Din această sumă, 39.882.352 de euro sunt pentru regiunea Sud-Muntenia, 69.176.141 de euro pentru Sud-Vest Oltenia, 30.671.463 de euro pentru Nord-Vest, 22.785.545 euro pentru Centru, 121.787.297 de euro pentru Sud-Est, 51.808.512 euro pentru Vest, 24.266.539 euro pentru Nord-Est şi 24.266.539 euro pentru Bucureşti-Ilfov.

Ramona Ivan atrage atenţia: ”Ca să implementezi cu succes un proiect cu finanţare nerambursabilă, europeană sau naţională, trebuie, în primul rând, să ai o idee viabilă de proiect, care să ţi se potrivească atât ţie, cât şi contextului economic. Apoi, trebuie să vezi ce anume este disponibil, dacă eşti eligibil cu programul de finanţare, dacă te potriveşti acelei măsuri, iar ceea ce vrei să dezvolţi se pliază. Este o etapă în care se pregăteşte, practic, toată documentaţia. Vedem însă, în continuare, că lucrurile se fac în viteză, foarte superficial, ceea ce va costa foarte mult solicitantul. Atunci când aplicăm pe un proiect trebuie să pregătim foarte bine depunerea lui, să citim cu atenţie toate condiţiile, toate termenele, iar dacă o companie nu este suficient de mare şi nu are specialişti, trebuie să apeleze la un consultant. Banca poate da sfaturi, dar nu poate scrie proiecte”.

Ramona Ivan face referire şi la paşii următori, precizând: ”Partea cea mai complicată, după ce se aprobă un proiect, este implementarea proiectului. Pentru aceasta trebuie asigurată partea de contribuţie proprie, inclusiv finanţarea bancară. Important este ca solicitantul să meargă din timp la o bancă, dacă are nevoie de contribuţie proprie, fiindcă lucrurile se pot aşeza mai bine ca structurare a finanţării. Partea de implementare înseamnă ca beneficiarul să citească atent ce a semnat, ce indicatori îşi asumă, respectiv dacă aceştia sunt viabili. Dacă la un moment dat, o companie şi-a asumat ceva prin proiect şi pe parcursul derulării acestuia observă că acel lucru nu mai este viabil, este bine să solicite din timp anumite modificări, fiindcă lucrurile se pot corecta. Dacă nu o face şi termenul este depăşit deja, în acel moment totul devine mai dificil. De asemenea, beneficiarul trebuie să se asigure că vine cu un plan de afaceri. De obicei, planurile sunt făcute într-o variantă optimistă şi de aceea este bine să semnăm contractele comerciale cu furnizorii din cadrul proiectelor, pe fondul restricţiilor generate de prevederile contractului de finanţare/credit. În contractele comerciale, una este pe ce facem previziuni şi alta este pe ce se întâmplă, fiindcă realităţile se schimbă foarte mult. Mediul economic nu oferă foarte multă predictibilitate şi atunci trebuie să avem tot timpul o marjă”.

Ramona Ivan a amintit de semnarea, la finalul anului trecut, a garanţiei de portofoliu pentru IMM-uri cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID), menţionând avantajele de dobândă redusă şi de Garanţii gratuite cu o proportie de 70%-80% din valoarea proiectelor. Tototadă, Ramona Ivan a adus în atenţie faptul că, în toamna anului trecut, CEC Bank a semnat cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare şi prima convenţie pentru acordarea de garanţii individuale destinate finanţării entităţilor din sectorul public şi astfel, Unităţile Administrativ-Teritoriale (UAT), companiile publice care furnizează servicii de utilitate, companiile de interes local sau naţional cu capital majoritar de stat, precum şi instituţiile publice beneficiază de un acces mai facil la finanţare, prin intermediul garanţiei oferite de BID. Procentul maxim de garantare este de până la 80%.

Reprezentanta CEC Bank mai spune: ”Pe noi ne interesează foarte mult zona de beneficiari publici. În cazul fondurilor europene, conceptul de bază este să poată beneficia de ele cât mai multă lume, ceea ce înseamnă zona publică - infrastructură, proiecte de mediu, de canalizare etc. Fără infrastructură, nici sectorul privat nu se poate dezvolta. Dacă ne raportăm la fondurile alocate, cele mai multe sume au fost absorbite pentru infrastructură, zona de mediu şi în agricultură. Dezvoltarea infrastructurii de transport are o contribuţie pozitivă în toate sectoarele economice. În ceea ce priveşte agricultura, subvenţiile acordate şi sumele absorbite pentru proiectele investiţionale au contribuit la menţinerea competitivităţii companiilor din această zonă”.

Tot pe partea de sector public, anul trecut, CEC a semnat cu Banca Europeană de Investiţii o finanţare care se adresează în principal Administraţiilor Publice Locale (APL), cu o componentă nerambursabilă în judeţele beneficiare ale Programului Tranziţie Justă.