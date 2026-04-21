CONFERINŢA „PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ” Vlad Camburu, BRD Groupe Societe Generale: ”Zona de riscuri trebuie gestionată responsabil”

Sectorul imobiliar din România este o piaţă în dezvoltare, nu o piaţă matură, deocamdată, ceea ce, pe de-o parte, oferă un nivel destul de ridicat de oportunităţi la acest moment, dar pe de altă parte, zona de riscuri care există în economie trebuie gestionată responsabil, spune Vlad Camburu, director executiv retail lending BRD Groupe Societe Generale. Domnia sa precizează: ”Trebuie să fim extrem de atenţi la felul în care reuşim să facem creditare responsabil. Este nevoie de rezilienţă. Atunci, şi la nivel de firme şi la nivel de dezvoltatori, dar şi de persoane fizice, trebuie să încercăm să anticipăm şocurile potenţiale pe care să le putem absorbi. Acesta este modul de a rezista într-un angajament lung, aşa cum este un credit imobiliar, care de obicei este luat pe o perioadă de 20-30 de ani. Vedem semne pozitive începând cu luna martie, respectiv o dinamică diferită pe segmente de clienţi, pentru că presiunea inflaţionistă pe care am avut-o în ultimii ani şi-a spus cuvântul asupra venitului net disponibil al gospodăriilor. Lucrurile nu sunt uniforme la nivelul pieţei. Există segmente de clienţi mai puţin afectaţi, care au o zonă de predictibilitate şi de stabilitate mai mare, cum, de asemenea, există segmente ale pieţei unde zona aceasta este ceva mai volatilă. Vedem proiecte bine aşezate, proiecte mature în care există know-how la nivel de piaţă imobiliară, proiecte care sunt extrem de lichide, dar vedem şi o zonă în care piaţa este selectivă şi curăţă elementele care nu sunt cele mai sănătoase. Aşa am început anul 2026, cu o perspectivă în care ne dorim să vedem echilibru şi optimism”.

Vlad Camburu subliniază că şi în piaţa imobiliară se resimt şocurile de la nivel extern, şocurile geopolitice, drept pentru care anul 2026 a început ceva mai lent faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. ”În lunile ianuarie şi februarie, ritmul a fost cumva lent, dar începând cu luna martie, lucrurile încep uşor, uşor să se dezgheţe”, afirmă Vlad Camburu, adăugând: ”Uşor, uşor, încercăm să mergem către o piaţă care se dezvoltă, care se aşează mai bine şi care devine un pic mai matură”.

• ”Cel mai mare risc - lipsa de încredere”

Vlad Camburu aduce în atenţie riscurile externe şi interne, considerând că, pe termen scurt, cel mai mare risc poate fi lipsa de încredere, atât în domeniul gospodăriilor, cât şi în cel al firmelor. Reprezentantul BRD Groupe Societe Generale spune: ”Citeam într-un studiu că unul dintre cele mai stresante momente din viaţa unui om este contractarea unui credit imobiliar, iar perioada în care volatilitatea este extrem de ridicată te poate duce într-o zonă în care raţionalul să fie extrem de puternic şi emoţionalul trebuie, cumva, echilibrat. Aş zice că ceea ce avem în faţă pentru 2026 poate fi şi cu plus şi cu minus, dar noi vedem în momentul acesta o zonă în care, echilibrat, lucrurile pot funcţiona. Depinde foarte mult de segmentul de clienţi, de felul în care ne alegem produsele potrivite de creditare. Nu este o reţetă unică în care poţi să gestionezi diverse riscuri. În piaţă, în prezent, există produse de creditare cu dobândă fixă pe primii 2, 3, 5, 8 ani, dar există şi produse de creditare care diminuează riscul de dobândă pe o perioadă mai lungă de timp. Şi atunci, cred că un client bine informat, educat, bine consiliat de către o instituţie financiar-bancară sau de persoanele care lucrează în acest domeniu, poate cumva mitiga toată povestea de volatilitate pe care o vedem în acest început de an”.

În privinţa nivelului de educaţie financiară din ţara noastră, Vlad Camburu declară: ”Vedem o evoluţie în acest sens. Dacă acum câţiva ani, prima întrebare pe care o primea un consilier bancar era legată de suma la care se încadrează solicitantul, acum, întrebarea se duce mai degrabă către zona de îndatorare - ce rată îşi poate permite şi cum o poate gestiona pe termen lung. Acesta este primul pas care ne arată că tot ecosistemul de creditare beneficiază de un know-how mai bun. De asemenea, piaţa nu mai este una neapărat extrem de speculativă, ci este mai aşezată, în care deciziile de creditare se iau într-un termen mai lung. Există nevoia de a compara, de a te gândi extrem de serios la angajamentul pe care vrei să ţi-l iei. Vorbim de un angajament pe termen lung şi atunci nevoia de consiliere, de informare este una care ne-a dus într-o zonă de educare a pieţei”. Concluzionând, Vlad Camburu consideră că suntem ”la jumătatea drumului”, încă există oportunităţi în zona de educaţie financiară, dar, per ansamblu, dinamica este ”extrem de frumoasă, în ultimii ani”.