Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice

S.B.
Internaţional / 8 aprilie, 07:44

Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice

Coreea de Nord a lansat, miercuri, mai multe rachete balistice în direcţia mării, în largul coastei sale de est, a anunţat armata sud-coreeană, după o altă lansare detectată cu o zi înainte, în timp ce Phenianul a spulberat speranţele Seulului privind o detensionare a situaţiei, informează news.ro.

Statul Major Interarme al Coreei de Sud (JCS) a declarat că rachetele neidentificate au fost lansate în jurul orei 8:50 a.m. (23:50 GMT marţi) din apropierea oraşului Wonsan, de pe coasta de est a Coreei de Nord.

Rachetele au zburat 240 km, a anunţat JCS, adăugând că autorităţile sud-coreene şi americane efectuează o analiză detaliată a lansării. Armata sud-coreeană a mai declarat că a detectat marţi lansarea unei rachete balistice suspectate din apropierea oraşului Phenian.

Casa Albastră, sediul Preşedinţiei Coreei de Sud, a convocat miercuri o şedinţă de urgenţă a Consiliului Naţional de Securitate, calificând lansările drept o provocare care încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU, potrivit relatărilor presei locale. Preşedinţia a îndemnat Phenianul să pună capăt unor astfel de teste.

Potrivit agenţiei de ştiri sud-coreene Yonhap, care citează oficiali militari, proiectilul lansat marţi a zburat spre est înainte de a da semne de anomalie în faza iniţială a zborului şi de a dispărea.

JCS a considerat, de asemenea, că este probabil să fi fost vorba de o rachetă balistică, într-un incident care ar putea fi considerat un eşec după lansare, a raportat Yonhap.

Coreea de Sud anunţă de obicei prompt lansările de rachete balistice nord-coreene, întrucât astfel de teste încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU împotriva programului de rachete balistice al Coreei de Nord.

Coreea de Nord respinge interdicţia ONU şi afirmă că aceasta încalcă dreptul său suveran la autoapărare.

Dezvăluirea celor mai recente lansări a venit după o declaraţie a unui înalt oficial nord-coreean care a clarificat că Phenianul nu vede nicio schimbare în atitudinea sa ostilă faţă de Seul, în ciuda speranţelor de dezgheţare a relaţiilor.

Jang Kum Chol, un înalt oficial al Ministerului de Externe al Coreei de Nord, a afirmat că Coreea de Sud se angajează într-o gândire iluzorie dacă crede că Phenianul este gata să vadă Seulul altfel decât ca pe un inamic.

”Identitatea ROK, statul inamic cel mai ostil faţă de RPDC, nu se poate schimba niciodată prin cuvinte sau comportament”, a declarat Jang, potrivit agenţiei de presă de stat KCNA, marţi seara, folosind acronimele oficiale pentru denumirile Coreei de Sud şi Coreei de Nord.

Comentariile au contrastat cu o declaraţie a Coreei de Nord de luni, care spunea că preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a fost ”foarte norocos şi înţelept” să-şi exprime regretul faţă de Phenian pentru incursiunile dronelor de la începutul acestui an.

Unii din Seul au văzut acea declaraţie ca un act rar de conciliere din partea Coreei de Nord, care deţine arme nucleare, după decenii de ostilitate. Cele două naţiuni rămân, din punct de vedere tehnic, în război, după ce conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistiţiu.

Dar Jang a spus că declaraţia emisă de puternica soră a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, echivala cu un avertisment adresat Seulului, şi a respins interpretările potrivit cărora aceasta ar reflecta intenţii prietenoase.

Yang Moo-jin, profesor la Universitatea de Studii Nord-Coreene din Seul, a afirmat că Phenianul părea hotărât să pună rapid capăt ceea ce considera a fi interpretări excesiv de optimiste din partea Sudului, continuând în acelaşi timp testele cu arme pentru a-şi consolida puterea de descurajare.

”Coreea de Nord a recunoscut pe scurt eforturile Seulului de a reduce tensiunile, dar a acţionat în decurs de o zi pentru a bloca interpretările optimiste şi a-şi reafirma statutul de stat ostil”, a spus Yang.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Harta noii economii fragmentate

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

