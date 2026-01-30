Costurile unirii Republicii Moldova cu România

• 1. Datele de pornire: ce arată sondajele
Conform Barometrului Opiniei Publice realizat în septembrie 2025, aproximativ 46% dintre cetăţenii Republicii Moldova declară că ar vota împotriva unirii cu România, 33% s-ar pronunţa pentru, iar restul sunt indecişi. Aceste date au fost menţionate public de preşedinta Maia Sandu, care a arătat că, în prezent, nu există o majoritate favorabilă unirii.
Sondajele naţionale realizate în România, în perioada 2024-2026, de CURS şi INSCOP indică un sprijin de 55-60% pentru unire, cu 30-35% împotrivă.
• 2. Cauzele opoziţiei în Republica Moldova
a) Inerţie identitară post-sovietică
O parte semnificativă a populaţiei, în special din cohorte mai în vârstă, preferă menţinerea statu-quo-ului statal. Această opţiune este corelată cu socializarea într-un cadru instituţional sovietic şi post-sovietic distinct de România, conform Institutului de Politici Publice.
b) Război informaţional rusesc
Republica Moldova este identificată drept una dintre cele mai expuse ţinte ale dezinformării ruse în vecinătatea estică a UE.
Naraţiunile dominante asociază unirea cu pierderea statalităţii, conflict militar şi deteriorare economică, după cum arată Serviciul European de Acţiune Externă şi rapoartele OSCE privind mediul informaţional din Republica Moldova.
c) Teama economică imediată
Respondenţii cu venituri mici indică incertitudini legate de pensii, salarii, taxe şi preţuri într-un scenariu de unire.
Potrivit Institutului de Politici Publice, România este percepută ca economie mai dezvoltată, dar cu costuri de trai mai ridicate.
d) Dosarul transnistrean
Asocierea unirii cu riscul escaladării militare şi cu implicarea directă într-un conflict geopolitic major reprezintă un factor de descurajare inclusiv pentru segmente pro-europene, potrivit datelor OSCE şi evaluărilor NATO.
e) Fragmentare regională< .b >
Distribuţiile regionale arată opoziţie masivă în Găgăuzia, sudul Republicii Moldova şi comunităţile predominant rusofone, unde sprijinul pentru unire coboară frecvent sub 10% (IMAS - Barometre socio-politice 2023-2025).
f) Absenţa unui proiect oficial de unire
Lipsa unui plan etapizat, a unui calendar şi a unor garanţii sociale asumate instituţional amplifică opoziţia faţă de un scenariu perceput ca incert, după cum arată o analiză comparativă privind capacitatea administrativă a Republicii Moldova.
• 3. Cauzele rezervei din România
Potrivit sondajelor, opoziţia de 30-35% din România este asociată în principal cu:
- temeri fiscale (deficit, datorie publică),
- risc geopolitic importat,
- neîncredere în capacitatea administrativă de integrare.
• 4. Unirea ca proces: costuri şi efecte măsurabile
a) Costuri fiscale de tranziţie
Estimările convergente indică transferuri bugetare nete de 1,5-2,5% din PIB-ul României/an, echivalentul a 5-9 miliarde euro/an, pe o perioadă de 5-7 ani. (surse: Comisia Europeană - rapoarte de convergenţă şi asistenţă macro-financiară; Banca Mondială - evaluări sectoriale Republica Moldova).
b) Impact asupra costului de finanţare (termen scurt)
Creştere probabilă a randamentelor suverane ale României cu +30-70 puncte de bază, fără pierderea automată a statutului de investment grade, după cum arată Standard & Poor's, Moody's şi Fitch Ratings.
c) Dobânzi şi volatilitate - situaţia curentă
- Republica Moldova: titluri de stat la 2-3 ani la 8,1-8,4%
- România: titluri de stat la 2-3 ani la 6,2-6,5%
Diferenţă: circa 2 pp, explicată în principal prin risc politic (surse: Ministerul Finanţelor RM; Trading Economics).
Volatilitatea miliarde/euro (~7,5% anual) este cu circa 80% mai mare decât în cazul lei/euro (~4,2%), potrivit informaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Naţionale a României.
• Opoziţia populaţiei faţă de unire derivă din percepţia riscurilor
Sondajele din ambele state, corelate cu datele de piaţă şi evaluările instituţionale, arată că unirea este percepută ca proces cu costuri iniţiale certe şi beneficii întârziate.
Opoziţia nu este ideologică în sine, ci derivă din riscuri economice, informaţionale şi instituţionale măsurabile.
Opinia Cititorului ( 2 )
