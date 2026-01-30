Curtea Supremă din Panama anulează concesiunea CK Hutchison după presiunile lui Trump

Curtea Supremă din Panama a anulat joi concesiunea care permitea conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong să exploateze porturile Cristobal şi Balboa, situate la intrările Canalului Panama, informează AFP. Decizia survine în contextul în care Statele Unite caută să reducă influenţa Chinei asupra acestei căi navigabile strategice, conform sursei citate.

Adunarea plenară a Curţii a declarat „neconstituţionale” legile care stăteau la baza contractelor prin care CK Hutchison gestiona porturile de pe coasta Atlanticului şi a Pacificului. AFP adaugă că anularea concesiunii a fost solicitată de Curtea de Conturi din Panama, care anul trecut depusese plângeri privind nereguli în derularea acestor contracte. Demersul s-a făcut, potrivit sursei citate, sub presiunea lui Donald Trump, care ameninţase că va prelua controlul asupra canalului, acuzând Beijingul de influenţă excesivă.

Preşedintele Panama, Jose Raúl Mulino, a calificat contractele drept „păguboase” şi „contrare intereselor naţionale”, arată AFP, iar Administraţia americană solicită acum condiţii preferenţiale pentru navele americane care tranzitează canalul.

CK Hutchison, fondat de miliardarul Li Ka-shing, este unul dintre cele mai mari conglomerate din Hong Kong, prezent în sectoare precum finanţe, retail, infrastructură, telecomunicaţii şi logistică, adaugă sursa citată. Filiala sa, Hutchison Ports PPC, gestionează porturile Cristobal şi Balboa din 1997, cu o concesiune iniţială de 25 de ani, prelungită în 2021 pentru încă 25 de ani. Grupul susţine că a plătit 59 de milioane de dolari statului panamez în ultimii trei ani şi că majoritatea angajaţilor sunt locali, relatează AFP.

Acţiunile CK Hutchison la Bursa din Hong Kong au scăzut cu 5,28% vineri dimineaţă, ca reacţie la decizia Curţii, mai precizează agenţia. AFP susţine că în martie 2025, grupul acceptase să cedeze controlul asupra porturilor unui conglomerat condus de fondul american BlackRock, tranzacţie încă nefinalizată, privită cu suspiciune de Beijing.

Canalul Panama, inaugurat în 1914 de Statele Unite şi transferat sub control panamez în 1999, leagă Oceanul Pacific de Oceanul Atlantic şi reprezintă o rută comercială vitală, prin care trec 5% din comerţul maritim mondial, indică sursa citată. Administraţia canalului a anunţat recent că mai multe grupuri chineze sunt interesate de licitaţii pentru construirea a două noi porturi pe această cale navigabilă, conchide AFP.