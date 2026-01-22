Davos, Trump: "Nu vom folosi forţa să luăm Groenlanda"

La Forumul Economic Mondial de la Davos, tema fragmentării pieţelor şi a ordinii economice globale a fost prezentă în mai multe declaraţii şi analize ale participanţilor, ale liderilor politici şi în raportul Forumului privind riscurile globale pe 2026. Conform acestuia din urmă, mulţi economişti şi lideri mondiali consideră că lumea se îndreaptă spre o ordine multipolară sau fragmentată, în care cooperarea globală se schimbă semnificativ faţă de trecut. Această fragmentare afectează cooperarea în domenii precum securitatea, sănătatea şi tratatele economice.

Raportul subliniază că rivalităţile geo-economice şi tensiunile comerciale contribuie la fragmentarea lanţurilor de aprovizionare şi a cooperării între state, afectând pieţele globale.

Discursurile liderilor politici au subliniat tensiunile comerciale şi rivalităţile globale, avertizând asupra unei lumi ”fără reguli”. Preşedintele francez Macron a atras atenţia că lumea se îndreaptă spre instabilitate şi că ”legea celui mai puternic” riscă să înlocuiască ordinea bazată pe reguli, criticând tarifele crescute de SUA şi politicile comerciale unilaterale. Şi deglobalizarea a fost abordată la acest eveniment, spre exemplu Howard Lutnick, secretar american pentru Comerţ, afirmând că ”globalizarea a eşuat în Occident şi în SUA”. Oficialul american pledează pentru un model economic orientat spre interesul intern şi reducerea dependenţei externe.

• Donald Trump: ”Europa merge în sensul greşit, în ultimele decenii”

Preşedintele SUA, Donald Trump, vrea negocieri imediate pentru Groenlanda şi susţine că nu va folosi forţa ca să dobândească această insulă. Liderul american a declarat ieri, la Forumul Economic Mondial de la Davos: ”Am un mare respect pentru oamenii din Groenlanda şi Danemarca, dar fiecare aliat NATO are obligaţia să îşi poată apăra propriul teritoriu. Acum, ţara noastră se confruntă cu pericole mai mari ca oricând. Groenlanda e un teritoriu aproape nedezvoltat, nelocuit, care se află într-un loc strategic-cheie şi care stă neapărat (...) Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea strategică naţională şi internaţională, iar preluarea sa nu ar reprezenta o ameninţare pentru NATO, ci va creşte securitatea Alianţei. Nicio naţiune sau grup de naţiuni nu este în poziţia de a putea securiza Groenlanda, în afară de Statele Unite. Suntem o mare putere, mult mai mare decât înţeleg oamenii”. Trump a mai afirmat: ”Probabil că nu vom obţine nimic decât dacă aş decide să folosesc forţă şi putere excesivă, caz în care am fi de neoprit. Dar nu voi face asta. Tot ce cerem este să obţinem Groenlanda, inclusiv proprietatea deplină, pentru că ai nevoie de proprietate ca să o aperi. Nu poţi să o aperi pe bază de închiriere. Doar SUA pot proteja această masă uriaşă de pământ, acest imens bloc de gheaţă, să o dezvolte şi să o îmbunătăţească”.

Liderul american a catalogat drept ”nerecunoscătoare” Danemarca pentru că a refuzat să cedeze controlul asupra Groenlandei, susţinând că ţara avea o datorie faţă de SUA pentru că a fost apărată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Preşedintele american a prezentat şi un bilanţ al realizărilor economice din primul său an de mandat, considerând că SUA nu au mai avut ”asemenea rezultate”. ”Au fost consemnate 52 de recorduri pe piaţa bursieră, iar conturile celor cu economii au crescut cu 9 miliarde de dolari de când am preluat mandatul”, a spus Trump, adăugând: ”Economia SUA creşte, iar avansul va fi dublu faţă de estimatările făcute de FMI în aprilie 2025, datorită politicilor comerciale. Sunt veşti foarte bune pentru toate ţările pentru că SUA sunt motorul economiei globale”.

Pe de altă parte, liderul SUA a spus că ”Europa nu se îndreaptă într-o direcţie bună”, precizând: ”Nu vreau să insult pe nimeni, dar există ţări europene pe care nu le mai recunosc şi spun asta în mod negativ, evident. Îmi place Europa şi vreau să o văd prosperând, dar merge în sensul greşit, în direcţia greşită în ultimele decenii. Oamenii credeau că singurul mijloc de a atinge creştere era să crească cheltuielile publice, să deschidă larg uşa imigraţiei, că meseriile aşa-zis murdare trebuiau să fie delocalizate, că energia şi petrolul trebuiau să fie înlocuite cu toată escrocheria asta a energiei verzi şi că trebuiau să importe populaţii de la celălalt capăt al lumii”.

Criticând politica energetică a Europei, Trump a mai spus: ”Cu cât ai mai multe eoliene, cu atât pierzi mai mulţi bani. China fabrică turbine eoliene şi le vinde proştilor care le cumpără. Chinezii nu folosesc eoliene, ei folosesc cărbune”.

• Mark Carney, Canada: ”Lumea se află în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii”

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat, marţi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că sistemul global de guvernare condus de SUA trece printr-o ”ruptură”, definită de competiţia dintre marile puteri şi de o ordine bazată pe reguli ”în declin”, conform theguardian.com

De la intrarea sa în politică, în 2025, Carney a avertizat în repetate rânduri că lumea nu va reveni la normalitatea erei pre-Trump. Oficialul canadian a reafirmat acest mesaj marţi, într-un discurs în care nu l-a nominalizat pe Trump, dar a oferit o analiză a impactului deciziilor preşedintelui SUA asupra afacerilor globale.

”Suntem în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziţii”, a spus Carney, menţionând că ţara sa a beneficiat de vechea ”ordine internaţională bazată pe reguli”, inclusiv de ”hegemonia americană” care ”a contribuit la furnizarea de bunuri publice: căi maritime deschise, un sistem financiar stabil, securitate colectivă şi sprijin pentru cadre de soluţionare a disputelor”.

O nouă realitate s-a instalat, este de părere Carney, care precizează: ”Să o numim aşa cum este: un sistem de intensificare a rivalităţii dintre marile puteri, unde cei mai puternici îşi urmăresc interesele folosind integrarea economică drept coerciţie (...) Întrebarea pentru puterile de mijloc, precum Canada, nu este dacă să se adapteze la această nouă realitate. Trebuie să se adapteze. Întrebarea este dacă ne adaptăm pur şi simplu construind ziduri mai înalte - sau dacă putem face ceva mai ambiţios”.

”Puterile de mijloc trebuie să acţioneze împreună, pentru că dacă nu suntem la masa negocierilor, suntem în meniu”, a mai spus Carney, concluzionând: ”Marile puteri îşi pot permite, deocamdată, să meargă singure. Au dimensiunea pieţei, capacitatea militară şi puterea de a dicta termenii. Puterile de mijloc, nu”.