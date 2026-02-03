Divergenţe între Comitetul Reprezentanţilor FP şi Franklin Templeton privind forma noului Contract de Administrare

Comitetul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea afirmă că forma noului Contract de Administrare publicată şi propusă acţionarilor nu este cea rezultată în urma negocierilor, deoarece include o clauză de penalitate pentru încetarea anticipată a mandatului. La rândul său, administratorul Franklin Templeton susţine că, după ce părţile ajunseseră la un consens, contextul ulterior a determinat reintroducerea clauzei, menţinând celelalte concesii agreate în cadrul negocierilor, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

În documentul semnat de preşeditele board-ului, Matej Rigelnik, se menţionează:

„1. Forma Contractului de Administrare propusă spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor nu este varianta negociată de Comitetul Reprezentanţilor, întrucât în această formă au fost incluse unilateral modificări de către Franklin Templeton, cel puţin în ceea ce priveşte mecanismul de încetare a Contractului de Administrare şi penalităţile aferente.

2.Factual, părţile au ajuns la un consens privind forma Contractului de Administrare care să fie transmisă acţionarilor spre aprobare în data de 22 ianuarie 2026, urmând ca această formă să fie comunicată Comitetului Reprezentanţilor spre o revizuire finală în cursul zilei de vineri, înainte de publicare. Din aceasta formă negociată fusese eliminată propunerea Franklin Templeton privind existenta unei penalităţi de încetare în cazul în care Fondul Proprietatea ar emite o notificare de încetare în primii doi ani ai mandatului.

3.În cursul zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, Franklin Templeton a anunţat Comitetul Reprezentanţilor că nu îşi menţine oferta comercială menţionată anterior cu o zi şi ca revine unilateral la varianta includerii unei penalităţi de încetare în cazul în care Fondul Proprietatea ar emite o notificare de încetare în primii doi ani ai mandatului.

4.Această variantă a fost transmisă către Comitetul Reprezentanţilor la ora 00:25, în ziua de sâmbătă, 24 ianuarie, ulterior publicării acesteia pe site-ul Fondului Proprietatea, astfel încât Comitetul Reprezentaţilor nu a avut cum să verifice conţinutul materialelor publicate sau să le confirme în vreun fel.

5.Menţionăm de asemenea că în cadrul negocierilor, Comitetul Reprezentanţilor a insistat pe eliminarea acestei penalităţi de încetare, fiind acceptate în schimb o serie de alte concesii, tocmai în ideea desfăşurării unor negocieri de bună-credinţă. Prin reincluderea acestei penalităţi în proiectul de contract publicat spre informarea acţionarilor, varianta contractului propusă acţionarilor spre aprobare nu reflectă cu acurateţe negocierile cu Comitetul Reprezentanţilor.

6.Prin urmare, Comitetul Reprezentanţilor precizează că forma Contractului de Administrare comunicat de echipa Franklin Templeton nu este cea rezultată în urma negocierilor”.

• „Franklin Templeton a colaborat deschis şi cu bună credinţă cu CR pentru a ajunge la termeni reciproc acceptabili ai Contractului de Administrare pentru un mandat de patru ani”, spun reprezentanţii adimistratorului fondului

Ca răspuns la comunicatul board-ului board-ului FP, administratorul a răspuns: „Franklin Templeton apreciază cooperarea îndelungată cu Fondul Proprietatea şi dialogul constant cu CR şi doreşte să ofere următoarele clarificări, în spiritul acurateţei, transparenţei şi angajamentului constructiv:

1.Pe parcursul procesului de negociere, Franklin Templeton a colaborat deschis şi cu bună credinţă cu CR pentru a ajunge la termeni reciproc acceptabili ai Contractului de Administrare pentru un mandat de patru ani. Negocierile au acoperit atât aspecte juridice, cât şi comerciale şi au implicat mai multe versiuni succesive.

2.La solicitarea CR, pentru a facilita alinierea asupra termenilor unui mandat de patru ani, Franklin Templeton a realizat mai multe concesii materiale, atât juridice, cât şi comerciale. Acestea au inclus, printre altele, renunţarea la clauza privind despăgubirile pentru încetare anticipată; clauză iniţial propusă de Franklin Templeton în contextul ultimilor ani de incertitudine, pentru asigurarea stabilităţii necesare Fondului şi a unui levier adecvat de negociere în contextul unei posibile tranzacţii privind participaţia deţinută de Fond la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, precum şi pentru o planificare rezonabilă.

3.Înţelegerea noastră a fost că, la 22 ianuarie 2026, s-a ajuns la un consens asupra termenilor şi principiilor Contractului de Administrare care urmau să fie supuse aprobării acţionarilor.

4.Aşa cum a fost comunicat acţionarilor Fondului, după finalizarea negocierilor, la 23 ianuarie 2026, CR a solicitat publicarea unui anunţ privind lansarea unui proces de selecţie pentru un nou administrator unic şi AFIA al Fondului. Această solicitare a schimbat fundamental premisele care au stat la baza acordului Franklin Templeton de a renunţa la clauza privind despăgubirile pentru încetare anticipată, acord bazat pe aşteptarea unei perioade minime de stabilitate aferente mandatului de patru ani. În consecinţă, Franklin Templeton a informat CR, în aceeaşi zi, că va reintroduce clauza, aplicabilă doar în primii doi ani ai mandatului, şi ulterior a transmis versiunea revizuită a Contractului de Administrare (menţinând restul concesiilor şi modificările convenite cu CR).

Propunerea Franklin Templeton este fundamentată pe următoarele principii:

- asigurarea stabilităţii Fondului în contextul actual şi furnizarea unui angajament necesar pentru implementarea unei strategii pe termen lung, care să permită maximizarea valorii în interesul acţionarilor;

- menţinerea unui levier de negociere adecvat pentru Fond în cazul unor potenţiale tranzacţii majore (de ex. vânzarea participaţiei la C.N. Aeroporturi Bucureşti);

- asigurarea predictibilităţii pentru investitori după o perioadă;

- planificare de afaceri rezonabilă”.

În contractul de administrare disponibil pe site-ul Fondului Proproprietate se arată: „Clientul poate denunţa unilateral şi la latitudinea sa exclusivă acest Contract de Administrare, în orice moment, în baza unui preaviz de trei luni transmis în scris către Administrator, în temeiul unei hotărâri a AGOA privind aprobarea încetării concomitente a mandatului şi a prezentului Contract de Administrare”.

Potrivit documentului, în cazul încetării Contractului de Administrare de către Client, în conformitate cu paragraful de mai sus prin transmiterea unei Notificări de Încetare pe parcursul primilor 2 (doi) ani ai duratei Contractului de Administrare, Administratorul va fi îndreptăţit la Daune (care se vor adăuga oricăror alte sume datorate de Client în temeiul prezentului Contract de Administrare, incluzând onorariul), calculate conform unei formule.

Recent, Ministerul Finanţelor Publice, care deţine 11,6% din Fondul Proprietatea, a solicitat completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor din data de 26 februarie cu puncte privind numirea Franklin Templeton (FT) în calitate de administrator al fondului pentru un an, în perioada 1 aprilie 2026 - 1 aprilie 2027, faţă de patru ani cât este mandatul propus de board, precum şi revocarea a doi membri ai Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor. Alte puncte deja aflate pe ordinea de zi sunt numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.