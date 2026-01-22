Dolarul s-a apreciat după ce Trump a acceptat cadrul unui acord privind Groenlanda

Dolarul american s-a întărit puternic miercuri în raport cu euro şi francul elveţian, după ce preşedintele Donald Trump a retras ameninţarea de a impune tarife mai multor state europene, anunţând că a ajuns la un acord asupra unui cadru preliminar de acord privind Groenlanda în cooperare cu NATO, potrivit news.ro.

Declaraţiile dure ale preşedintelui din weekend, care vizau tarife escaladate începând cu 1 februarie asupra Danemarcei, Suediei, Franţei, Germaniei, Ţărilor de Jos, Finlandei, precum şi Marii Britanii şi Norvegiei, au zguduit pieţele şi au declanşat o masă critică de vânzări pe active americane. Miercuri, însă, Trump a declarat la Davos că exclude o intervenţie militară pentru preluarea teritoriului arctic, oferind investitorilor un respiro.

Euro a scăzut cu 0,36%, până la 1,17 dolari, după ce în ultimele două sesiuni urcase peste 1%. Francul elveţian, considerat activ-refugiu, a pierdut 0,77% faţă de dolar, după o apreciere de aproximativ 1,5% la începutul săptămânii.

Trump nu a oferit detalii despre conţinutul ”cadrului de acord” cu NATO, dar mesajul transmis a fost suficient pentru a calma pieţele: indicele S&P 500 a urcat cu peste 1,5% în urma anunţului.

”Vedem o creştere de uşurare în pieţe. Detaliile poate nici nu contează în acest moment. Criza pe termen scurt pare depăşită, iar investitorii aşteaptă următorul factor de risc.”, a spus Matt Weller, şeful diviziei de cercetare de piaţă la StoneX.

Cu toate acestea, liderii Uniunii Europene vor merge înainte cu summitul de urgenţă programat joi, pentru a discuta opţiunile de răspuns în eventualitatea reluării presiunilor tarifare ale Washingtonului.

Yenul, sub presiune pe fondul alegerilor anticipate

Dolarul s-a apreciat şi în raport cu yenul, care a suferit o nouă rundă de vânzări după ce premierul Sanae Takaichi a convocat alegeri anticipate pe 8 februarie şi a promis relaxare fiscală.

Yenul a coborât la 158,43/dolar, în timp ce obligaţiunile guvernamentale japoneze au traversat zile de volatilitate ridicată înainte de o revenire parţială miercuri.

”Absenţa unor cumpărători strategici a amplificat volatilitatea, iar acest climat va persista în 2026”, a declarat Vincent Chung, co-portfolio manager la T. Rowe Price.

Chris Turner, şeful pieţelor globale la ING, a avertizat că o nouă presiune pe JGB-uri ar putea împinge cursul dolar/yen spre zona de intervenţie de 159-160. Totuşi, dacă slăbiciunea yenului este ”autoprovocată” prin politica internă, eficienţa unei intervenţii valutare ar deveni discutabilă.