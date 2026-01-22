Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dolarul s-a apreciat după ce Trump a acceptat cadrul unui acord privind Groenlanda

S.B.
Macroeconomie / 22 ianuarie, 07:50

Dolarul s-a apreciat după ce Trump a acceptat cadrul unui acord privind Groenlanda

Dolarul american s-a întărit puternic miercuri în raport cu euro şi francul elveţian, după ce preşedintele Donald Trump a retras ameninţarea de a impune tarife mai multor state europene, anunţând că a ajuns la un acord asupra unui cadru preliminar de acord privind Groenlanda în cooperare cu NATO, potrivit news.ro.

Declaraţiile dure ale preşedintelui din weekend, care vizau tarife escaladate începând cu 1 februarie asupra Danemarcei, Suediei, Franţei, Germaniei, Ţărilor de Jos, Finlandei, precum şi Marii Britanii şi Norvegiei, au zguduit pieţele şi au declanşat o masă critică de vânzări pe active americane. Miercuri, însă, Trump a declarat la Davos că exclude o intervenţie militară pentru preluarea teritoriului arctic, oferind investitorilor un respiro.

Euro a scăzut cu 0,36%, până la 1,17 dolari, după ce în ultimele două sesiuni urcase peste 1%. Francul elveţian, considerat activ-refugiu, a pierdut 0,77% faţă de dolar, după o apreciere de aproximativ 1,5% la începutul săptămânii.

Trump nu a oferit detalii despre conţinutul ”cadrului de acord” cu NATO, dar mesajul transmis a fost suficient pentru a calma pieţele: indicele S&P 500 a urcat cu peste 1,5% în urma anunţului.

”Vedem o creştere de uşurare în pieţe. Detaliile poate nici nu contează în acest moment. Criza pe termen scurt pare depăşită, iar investitorii aşteaptă următorul factor de risc.”, a spus Matt Weller, şeful diviziei de cercetare de piaţă la StoneX.

Cu toate acestea, liderii Uniunii Europene vor merge înainte cu summitul de urgenţă programat joi, pentru a discuta opţiunile de răspuns în eventualitatea reluării presiunilor tarifare ale Washingtonului.

Yenul, sub presiune pe fondul alegerilor anticipate

Dolarul s-a apreciat şi în raport cu yenul, care a suferit o nouă rundă de vânzări după ce premierul Sanae Takaichi a convocat alegeri anticipate pe 8 februarie şi a promis relaxare fiscală.

Yenul a coborât la 158,43/dolar, în timp ce obligaţiunile guvernamentale japoneze au traversat zile de volatilitate ridicată înainte de o revenire parţială miercuri.

”Absenţa unor cumpărători strategici a amplificat volatilitatea, iar acest climat va persista în 2026”, a declarat Vincent Chung, co-portfolio manager la T. Rowe Price.

Chris Turner, şeful pieţelor globale la ING, a avertizat că o nouă presiune pe JGB-uri ar putea împinge cursul dolar/yen spre zona de intervenţie de 159-160. Totuşi, dacă slăbiciunea yenului este ”autoprovocată” prin politica internă, eficienţa unei intervenţii valutare ar deveni discutabilă.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.01.2026, 08:29)

    Trump si-a luat ce a dorit de la vasalii sai patetici, dar noi Europenii am ramas fara Mercosur si fara posibilitatea de a incheia acorduri noi cu Australia, India, Mexic si tarile ASEAN. Howard Lutnik ne cere sa revenim la carbune.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

