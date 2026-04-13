Donald Trump: „Marina Iranului este complet distrusă”; „Orice navă iraniană care se apropie de blocadă va fi eliminată imediat”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că marina Iranului a fost „complet distrusă”, susţinând că 158 de nave au fost eliminate, potrivit unui mesaj publicat pe platforma Truth Social.

În aceeaşi postare, liderul american a precizat că forţele americane nu au lovit un număr redus de ambarcaţiuni rapide de atac iraniene, deoarece acestea nu au fost considerate o ameninţare semnificativă.

Donald Trump a transmis, în aceeaşi postare, şi un avertisment direct, afirmând că orice astfel de navă care s-ar apropia de blocada instituită de Statele Unite va fi „eliminată imediat”. Acesta a adăugat că va fi folosit acelaşi tip de intervenţie aplicat împotriva traficanţilor de droguri pe mare, descriind această metodă drept „rapidă şi brutală”, conform aceleiaşi surse.

În finalul mesajului, preşedintele american a susţinut că 98,2% din drogurile care ajung în Statele Unite pe cale maritimă au fost oprite.