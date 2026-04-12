Donald Trump anunţă blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Statele Unite vor impune o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care negocierile cu Iran privind programul nuclear nu au dus la un acord, potrivit unei postări publicate pe platforma Truth Social.

„Întâlnirea a decurs bine, majoritatea punctelor au fost convenite, dar nu s-a ajuns la un acord în privinţa punctului esenţial, cel nuclear”, a transmis Trump în aceeaşi postare.

Acesta a declarat, potrivit aceleiaşi postări, că Marina SUA „va începe blocarea tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”.

Trump a susţinut că situaţia actuală reprezintă un „şantaj la nivel global”, afirmând că Iranul invocă existenţa unor mine maritime pentru a restricţiona traficul, se arată în postarea sursă.

„Acesta este un şantaj global, iar liderii lumii, în special Statele Unite ale Americii, nu vor fi şantajaţi”, a adăugat liderul american pe Truth Social.

De asemenea, preşedintele SUA a afirmat pe Truth Social că a ordonat Marinei să identifice şi să intercepteze orice navă aflată în ape internaţionale care a plătit o taxă de tranzit Iranului, subliniind că „nicio navă care plăteşte o taxă ilegală de tranzit nu va avea liberă trecere în ape internaţionale”.

Trump a mai declarat, conform postării sursă, că forţele americane vor începe distrugerea minelor maritime despre care susţine că au fost plasate de Iran în zonă şi a avertizat că orice atac asupra navelor americane sau civile va fi întâmpinat cu un răspuns militar dur.

În acelaşi mesaj, liderul american a afirmat că Iranul „ştie cum să pună capăt acestei situaţii”, susţinând că infrastructura militară a ţării ar fi fost deja grav afectată „din cauza ambiţiilor nucleare”.

„Blocada va începe în curând. Alte ţări vor fi implicate”, a mai transmis Trump pe Truth Social, adăugând că Iranul „nu va fi lăsat să profite de acest act ilegal de şantaj”.

În final, preşedintele SUA a avertizat că forţele americane sunt pregătite de intervenţie şi că armata va continua operaţiunile militare împotriva Iranului până la neutralizarea completă a capacităţilor rămase, în cazul unei escaladări.