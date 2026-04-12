Donald Trump anunţă blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz

A.G.
Internaţional / 12 aprilie, 17:39

Sursa foto: Facebook / Donald J. Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Statele Unite vor impune o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care negocierile cu Iran privind programul nuclear nu au dus la un acord, potrivit unei postări publicate pe platforma Truth Social.

„Întâlnirea a decurs bine, majoritatea punctelor au fost convenite, dar nu s-a ajuns la un acord în privinţa punctului esenţial, cel nuclear”, a transmis Trump în aceeaşi postare.

Acesta a declarat, potrivit aceleiaşi postări, că Marina SUA „va începe blocarea tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz”.

Trump a susţinut că situaţia actuală reprezintă un „şantaj la nivel global”, afirmând că Iranul invocă existenţa unor mine maritime pentru a restricţiona traficul, se arată în postarea sursă.

„Acesta este un şantaj global, iar liderii lumii, în special Statele Unite ale Americii, nu vor fi şantajaţi”, a adăugat liderul american pe Truth Social.

De asemenea, preşedintele SUA a afirmat pe Truth Social că a ordonat Marinei să identifice şi să intercepteze orice navă aflată în ape internaţionale care a plătit o taxă de tranzit Iranului, subliniind că „nicio navă care plăteşte o taxă ilegală de tranzit nu va avea liberă trecere în ape internaţionale”.

Trump a mai declarat, conform postării sursă, că forţele americane vor începe distrugerea minelor maritime despre care susţine că au fost plasate de Iran în zonă şi a avertizat că orice atac asupra navelor americane sau civile va fi întâmpinat cu un răspuns militar dur.

În acelaşi mesaj, liderul american a afirmat că Iranul „ştie cum să pună capăt acestei situaţii”, susţinând că infrastructura militară a ţării ar fi fost deja grav afectată „din cauza ambiţiilor nucleare”.

„Blocada va începe în curând. Alte ţări vor fi implicate”, a mai transmis Trump pe Truth Social, adăugând că Iranul „nu va fi lăsat să profite de acest act ilegal de şantaj”.

În final, preşedintele SUA a avertizat că forţele americane sunt pregătite de intervenţie şi că armata va continua operaţiunile militare împotriva Iranului până la neutralizarea completă a capacităţilor rămase, în cazul unei escaladări.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

