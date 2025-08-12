Dragoş Pîslaru: Corpul de Control va verifica achiziţiile de microbuze şcolare electrice finanţate prin PNRR

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, într-un mesaj pe Faceboook, că va trimite Corpul de Control al ministerului pentru a verifica achiziţiile de microbuze şcolare electrice finanţate prin PNRR, în urma informaţiilor apărute în presă privind posibile preţuri supraevaluate.

„Am citit cu profundă indignare informaţiile apărute în presă despre posibile preţuri supraevaluate la microbuzele şcolare electrice finanţate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziţii: procedurile, preţurile plătite, criteriile tehnice şi modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene”, a scris Pîslaru pe Facebook.

El a precizat că va solicita clarificări imediate autorităţilor implicate şi că, în cazul în care vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecţii financiare şi, dacă este cazul, sesizarea Parchetului European, condus de Laura Codruţa Kövesi.

„Fondurile europene sunt un bun public şi fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent şi în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz”, a subliniat ministrul.