Erdoğan şi Macron discută despre cooperarea bilaterală şi dosarele majore de securitate regională

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a avut o convorbire telefonică cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, în cadrul căreia au fost discutate relaţiile bilaterale, precum şi o serie de teme regionale şi globale, potrivit unei postări publicate pe contul oficial de X al Preşedinţiei Turciei.

Recep Tayyip Erdoğan a subliniat importanţa dezvoltării relaţiilor dintre Turcia şi Franţa prin valorificarea oportunităţilor de cooperare în toate domeniile, în special în industria de apărare, conform sursei citate.

Liderul turc a afirmat, potrivit postării pe X, că evoluţiile declanşate de atacurile asupra Iranului au avut un impact negativ la nivel global, subliniind că eforturile diplomatice susţinute de Turcia şi de alte state au jucat un rol important în procesul de încetare a focului.

Totodată, Erdoğan a atras atenţia asupra atacurilor din Liban şi a avertizat că nu trebuie tolerate acţiuni care ar putea submina armistiţiul, adăugând că Turcia va continua să contribuie cu toate mijloacele de care dispune la menţinerea acestuia, conform aceleiaşi postări.

Preşedintele turc a evidenţiat importanţa iniţierii celei de-a doua faze a planului de pace pentru Gaza, subliniind că impulsul obţinut în acest sens trebuie menţinut, se arată în postarea sursă.

Cei doi lideri au discutat în detaliu despre asigurarea libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, în conformitate cu dreptul internaţional, precum şi despre evoluţiile din Siria, potrivit sursei citate.

Conform aceleiaşi surse, pe agendă s-au mai aflat sprijinul pentru procesul de pace din Caucaz şi eforturile pentru o pace durabilă între Ucraina şi Rusia.