Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Finanţele cer mandat de un an pentru Franklin Templeton la FP, faţă de patru ani propuşi de board

A.I.
Piaţa de Capital / 2 februarie, 12:35

Finanţele cer mandat de un an pentru Franklin Templeton la FP, faţă de patru ani propuşi de board

Ministerul susţine că acordarea unui mandat de patru ani pentru Franklin Templeton nu respectă decizia acţionarilor FP din septembrie anul trecut privind demararea unui nou proces de selecţie a administratorului fondului.

Franklin Templeton nu este de acord cu propunerea şi solicită alţi termeni comerciali

Administratorul FP sustine că a făcut demersuri pentru a se întâlni cu reprezentanti ai Ministerului Finanţelor, însă fără succes

Ministerul Finanţelor solicită revocarea a doi membri ai board-ului Fondului Proprietatea

Ministerul Finanţelor Publice, care deţine 11,6% din Fondul Proprietatea (FP), a solicitat completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor din data de 26 februarie cu puncte privind numirea Franklin Templeton (FT) în calitate de administrator al fondului pentru un an, în perioada 1 aprilie 2026 - 1 aprilie 2027, faţă de patru ani cât este mandatul propus de board, precum şi revocarea a doi membri ai Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor, potrivit unui raport al FT publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Ministerul îşi justifică solicitarea prin faptul că acordarea unui mandat de patru ani administratorului Fondului Proprietatea nu respectă decizia adunării acţionarilor fondului din data de 29 septembrie a anului trecut, conform căreia Comitetul Reprezentanţilor trebuie să demareze un nou proces de selecţie a unui administrator de fond de investiţii alternative (AFIA) şi administrator unic al Fondului Proprietatea. „În acest sens, solicităm modificarea punctului de pe ordinea de zi prin reducerea mandatului la o durată de un an, dar nu mai mult de data la care se numeşte un nou AFIA, ca urmare a finalizării procesului de selecţie pentru desemnarea unui nou administrator de fond de investiţii alternative”, se arată în solicitarea formulată de minister.

Pe de altă parte, Franklin Templeton precizează că nu este de acord cu această propunere, întrucât termenii contractului de administrare, inclusiv comisioanele, au fost propuşi având la bază ipoteza unui mandat de administrare a Fondului de patru ani.

„Administratorul Fondului apreciază că solicitarea Ministerului Finanţelor este de natură să creeze o stare de incertitudine cu privire la administrarea viitoare a Fondului, începând cu 1 aprilie 2026, întrucât mandatul actual al administratorului Fondului expiră la data de 31 martie 2026, iar orice continuare în baza contractului existent ar implica comisioane de administrare semnificativ mai ridicate (1% pe trimestru). În situaţia în care acest punct ar fi aprobat de acţionarii Fondului, administratorul Fondului îşi rezervă dreptul de a nu accepta mandatul, întrucât termenii şi condiţiile contractului de administrare nu ar trebui să fie impuşi de acţionarii Fondului fără o notificare sau o consultare prealabilă”, spun cei de la Franklin Templeton, conform documentului disponibil pe site-ul BVB.

Franklin Templeton subliniază că a depus mai multe demersuri pentru a se întâlni cu Ministerul Finanţelor, în cadrul consultărilor obişnuite cu acţionarii Fondului, însă fără succes.

„Administratorul Fondului anticipează exercitarea dreptului de a refuza termenii mandatului, astfel cum sunt descrişi în cererea Ministerului Finanţelor, iar, în consecinţă, această hotărâre a acţionarilor ar urma să nu îşi producă efectele”, se mai arată în raport.

În consecinţă, având în vedere punctul propus prin cererea Ministerului Finanţelor, precum şi pentru a evita apariţia unei stări de incertitudine cu privire la administrarea Fondului, precum şi posibile comisioane de administrare semnificativ mai ridicate care pot rezulta din continuarea în baza contractului de administrare actual după data de 1 aprilie 2026, Franklin Templeton a adăugat un nou punct pe ordinea de zi a adunării acţionarilor FP din data de 26 februarie, ce are ca scop clarificarea termenilor acceptabili ai unui mandat de un an, în cazul neaprobării unui mandat de patru ani.

Astfel, Franklin Templeton solicită aprobarea numirii în calitate de administrator al FP pentru un an, începând cu data de 1 aprilie 2026, alături de anumiţi termeni comerciali, respectiv o rată a Comisionului de Bază de 200 de puncte de bază pe an, aplicată „bazei de calcul”, iar Comisionul de Distribuţie va fi de 200 de puncte de bază, aplicat la „suma distribuţiei”.

Propunerea structurii de comisioane pentru mandatul de patru ani propus pentru Franklin Templeton este formată dintr-un Comision de Bază calculat în funcţie de evaluarea bursieră a Fondului Proprietatea (ajustată cu acţiunile proprii răscumpărate şi deţinute), respectiv 1,65% din porţiunea de evaluare de până la 300 de milioane de dolari şi 1,5% pentru porţiunea care depăşeşte acest prag. Comisionul de distribuţie propus este de 2%, aplicat la valoarea răscumpărărilor de acţiuni (inclusiv răscumpărări prin ofertă publică de cumpărare), dividende şi restituiri de capital social.

Pe lângă diminuarea duratei mandatului propus pentru Franklin Templeton, Ministerul Finanţelor solicită revocarea imediată din board-ul FP a lui Istvan Sarkany şi Florian Munteanu deoarece, prin propunerea de acordare a unui nou mandat de patru ani ca administrator pentru Franklin Templeton, nu au respectat hotărârea acţionarilor din septembrie anul trecut privind demararea, de către Comitetul Reprezentanţilor, a unui nou proces de selecţie, simplificat, transparent şi eficient, a unui administrator de fond de investiţii alternative. „Astfel, procesul de selecţie devine redundant”, potrivit Ministerului Finanţelor.

În aceste condiţii, ministerul mai solicită numirea a doi noi membri ai Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP pentru o perioadă de trei ani.

De menţionat că, în data de 23 ianuarie a acestui an, board-ul fondului a anunţat lansarea procesului de selecţie a administratorului FP, conform criteriilor aprobate de acţionari în adunarea din septembrie anul trecut, potrivit unui raport de la BVB.

La data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea se vor întâlni în cadrul unei adunări generale ordinare şi al unei adunări generale extraordinare, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului, pe o perioadă de patru ani, numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.02.2026, 12:40)

    În lumina noilor evenimente (dar mai ales a trendului prețului actiunii), eu va salut si va urez succes. Ies pe oferta Lion, pare cea mai buna opțiune in acest moment. Baftă

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  Lion (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Iulian în data de 02.02.2026, 12:47)

      Pai si Lion ce crezi ca asteapta? Degeaba a aparut pozitia MF tocmai cand mai sunt 2 zile pana se incheie oferta si au tras de par 11% "la oferta"?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 02.02.2026, 13:07)

      măi omule (1.1.),

      din data de 03-december-2025 (prima zi cînd o început să fie intens cumpărată FP) și pînă pe 16-january-2026 (ziua în care s-o făcut public oferta LION) s-ór tranzacționat 253milioane acțiuni 

      la AGOA din 21november2025 ór fost prezente 1000milioane acțiuni din cele 3000milioane total. Și avem cam așa:  

      :  

      (viii) For the candidate Mr. Matej Rigelnik  

      598,658,086 votes “for”;  

      437,526,460 votes “against”;  

      14,640,975 abstentions;  

      6,701,897 votes “not given”;  

      849,002 votes annulled in the OGM meeting.  

      :  

      (ix)For the candidate Mr. Tănase Stamule  

      380,845,126 votes “for”;  

      579,948,437 votes “against”  

      65,291,701 abstentions;  

      31,442,154 votes “not given”;  

      849,002 votes annulled in the OGM meeting.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 02.02.2026, 12:48)

    am căutat pe goagle numele de Valeriu Steriu și mi-o ieșit un foto cu un papagal în spatele căruie este sigla UNPR (să trăiți domn general !)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 02.02.2026, 12:51)

      vai de sufletul meu,

      Alina Mirela Petre ! 

      s-a întors astăzi Parlamentul la muuncă și s-a pus pe înșurubat ! 

      :

      Mucișor ce mai face ? Sărăcuțuuu, habar nu are ! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.02.2026, 13:12)

    Surprinzator ca propun 3 ( trei) persoane pentru Comitetul Reprezentantilor, data trecuta 2, acum 2 AGA 1, ceo rfi cu ei?

    Pare cam mult sa preiei controlul cu 11,57%. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.02.2026, 13:17)

    Hai băieți ca e de ieșit de la FP pentru moment. Lăsați ca luam inapoi intr-o luna, cand se duce prețul in cap

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  RASPUNS la toate
    (mesaj trimis de actionar-cuponar în data de 02.02.2026, 13:25)

    AOLEU, Ce face Dragoi /Lakis, destepti oameni...... oare reusesc sa puna pe cineva in consiliu? Hai ca oferta LION merge ca trenul.....fumega.....este sah.... la MF?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb