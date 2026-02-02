Finanţele cer mandat de un an pentru Franklin Templeton la FP, faţă de patru ani propuşi de board

• Ministerul susţine că acordarea unui mandat de patru ani pentru Franklin Templeton nu respectă decizia acţionarilor FP din septembrie anul trecut privind demararea unui nou proces de selecţie a administratorului fondului.

• Franklin Templeton nu este de acord cu propunerea şi solicită alţi termeni comerciali

• Administratorul FP sustine că a făcut demersuri pentru a se întâlni cu reprezentanti ai Ministerului Finanţelor, însă fără succes

• Ministerul Finanţelor solicită revocarea a doi membri ai board-ului Fondului Proprietatea

Ministerul Finanţelor Publice, care deţine 11,6% din Fondul Proprietatea (FP), a solicitat completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor din data de 26 februarie cu puncte privind numirea Franklin Templeton (FT) în calitate de administrator al fondului pentru un an, în perioada 1 aprilie 2026 - 1 aprilie 2027, faţă de patru ani cât este mandatul propus de board, precum şi revocarea a doi membri ai Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor, potrivit unui raport al FT publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Ministerul îşi justifică solicitarea prin faptul că acordarea unui mandat de patru ani administratorului Fondului Proprietatea nu respectă decizia adunării acţionarilor fondului din data de 29 septembrie a anului trecut, conform căreia Comitetul Reprezentanţilor trebuie să demareze un nou proces de selecţie a unui administrator de fond de investiţii alternative (AFIA) şi administrator unic al Fondului Proprietatea. „În acest sens, solicităm modificarea punctului de pe ordinea de zi prin reducerea mandatului la o durată de un an, dar nu mai mult de data la care se numeşte un nou AFIA, ca urmare a finalizării procesului de selecţie pentru desemnarea unui nou administrator de fond de investiţii alternative”, se arată în solicitarea formulată de minister.

Pe de altă parte, Franklin Templeton precizează că nu este de acord cu această propunere, întrucât termenii contractului de administrare, inclusiv comisioanele, au fost propuşi având la bază ipoteza unui mandat de administrare a Fondului de patru ani.

„Administratorul Fondului apreciază că solicitarea Ministerului Finanţelor este de natură să creeze o stare de incertitudine cu privire la administrarea viitoare a Fondului, începând cu 1 aprilie 2026, întrucât mandatul actual al administratorului Fondului expiră la data de 31 martie 2026, iar orice continuare în baza contractului existent ar implica comisioane de administrare semnificativ mai ridicate (1% pe trimestru). În situaţia în care acest punct ar fi aprobat de acţionarii Fondului, administratorul Fondului îşi rezervă dreptul de a nu accepta mandatul, întrucât termenii şi condiţiile contractului de administrare nu ar trebui să fie impuşi de acţionarii Fondului fără o notificare sau o consultare prealabilă”, spun cei de la Franklin Templeton, conform documentului disponibil pe site-ul BVB.

Franklin Templeton subliniază că a depus mai multe demersuri pentru a se întâlni cu Ministerul Finanţelor, în cadrul consultărilor obişnuite cu acţionarii Fondului, însă fără succes.

„Administratorul Fondului anticipează exercitarea dreptului de a refuza termenii mandatului, astfel cum sunt descrişi în cererea Ministerului Finanţelor, iar, în consecinţă, această hotărâre a acţionarilor ar urma să nu îşi producă efectele”, se mai arată în raport.

În consecinţă, având în vedere punctul propus prin cererea Ministerului Finanţelor, precum şi pentru a evita apariţia unei stări de incertitudine cu privire la administrarea Fondului, precum şi posibile comisioane de administrare semnificativ mai ridicate care pot rezulta din continuarea în baza contractului de administrare actual după data de 1 aprilie 2026, Franklin Templeton a adăugat un nou punct pe ordinea de zi a adunării acţionarilor FP din data de 26 februarie, ce are ca scop clarificarea termenilor acceptabili ai unui mandat de un an, în cazul neaprobării unui mandat de patru ani.

Astfel, Franklin Templeton solicită aprobarea numirii în calitate de administrator al FP pentru un an, începând cu data de 1 aprilie 2026, alături de anumiţi termeni comerciali, respectiv o rată a Comisionului de Bază de 200 de puncte de bază pe an, aplicată „bazei de calcul”, iar Comisionul de Distribuţie va fi de 200 de puncte de bază, aplicat la „suma distribuţiei”.

Propunerea structurii de comisioane pentru mandatul de patru ani propus pentru Franklin Templeton este formată dintr-un Comision de Bază calculat în funcţie de evaluarea bursieră a Fondului Proprietatea (ajustată cu acţiunile proprii răscumpărate şi deţinute), respectiv 1,65% din porţiunea de evaluare de până la 300 de milioane de dolari şi 1,5% pentru porţiunea care depăşeşte acest prag. Comisionul de distribuţie propus este de 2%, aplicat la valoarea răscumpărărilor de acţiuni (inclusiv răscumpărări prin ofertă publică de cumpărare), dividende şi restituiri de capital social.

Pe lângă diminuarea duratei mandatului propus pentru Franklin Templeton, Ministerul Finanţelor solicită revocarea imediată din board-ul FP a lui Istvan Sarkany şi Florian Munteanu deoarece, prin propunerea de acordare a unui nou mandat de patru ani ca administrator pentru Franklin Templeton, nu au respectat hotărârea acţionarilor din septembrie anul trecut privind demararea, de către Comitetul Reprezentanţilor, a unui nou proces de selecţie, simplificat, transparent şi eficient, a unui administrator de fond de investiţii alternative. „Astfel, procesul de selecţie devine redundant”, potrivit Ministerului Finanţelor.

În aceste condiţii, ministerul mai solicită numirea a doi noi membri ai Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor FP pentru o perioadă de trei ani.

De menţionat că, în data de 23 ianuarie a acestui an, board-ul fondului a anunţat lansarea procesului de selecţie a administratorului FP, conform criteriilor aprobate de acţionari în adunarea din septembrie anul trecut, potrivit unui raport de la BVB.

La data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea se vor întâlni în cadrul unei adunări generale ordinare şi al unei adunări generale extraordinare, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului, pe o perioadă de patru ani, numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.