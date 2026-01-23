Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Forumul Economic Mondial s-a încheiat

Internaţional / 23 ianuarie, 15:03

Actualizare - Elon Musk: ”Tesla va comercializa roboţi umanoizi până la sfârşitul anului 2027”

Actualizare - Elon Musk promite o reţea extinsă de robotaxiuri Tesla în SUA

Actualizare - JD Vance: ”Europa a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Actualizare - Oana Ţoiu: ”Comerţul rămâne un pilon de stabilitate într-o lume fragmentată”

Principalii factori de decizie economică la nivel mondial, prezenţi la Forumul Economic Mondial de la Davos, au îndemnat ţările şi companiile să elimine turbulenţele rezultate după o săptămână de conflicte cu administraţia Trump şi să se concentreze pe stimularea creşterii economice şi combaterea inegalităţii într-o lume în care comerţul va continua să curgă, iar cooperarea internaţională este încă extrem de necesară, potrivit U.S News.

Conform sursei citate, economia globală dă dovadă de o rezistenţă neaşteptată în ciuda zgomotului, au declarat şefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, şefa Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, şi şefa Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Ngozi Okonjo-Iweala, într-o discuţie de grup. Însă, deşi creşterea economică se menţine, apar probleme precum nivelurile îngrijorătoare ale datoriei publice şi inegalitatea, a mai transmis U.S News.

Rezistenţa se menţine în ciuda perturbărilor politicii comerciale a SUA sub preşedintele Donald Trump, care a zdruncinat forumul de o săptămână cu ameninţări că va impune tarife ţărilor care susţin Groenlanda împotriva unei oferte de preluare din partea SUA, apoi şi-a retras propunerea tarifară, a informat sursa citată.

Ceea ce este necesar acum, au spus ei, sunt eforturi de stimulare a creşterii economice pentru a compensa nivelurile mari ale datoriei din întreaga lume şi pentru a se asigura că tehnologiile disruptive, precum inteligenţa artificială, nu agravează inegalitatea şi nu devastează pieţele muncii, a relatat U.S News, iar Europa trebuie să îşi stimuleze productivitatea şi să îşi îmbunătăţească climatul de afaceri pentru investiţii.

