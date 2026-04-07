France 24: Armata israeliană anunţă un „val” de atacuri aeriene asupra Iranului

Armata israeliană a anunţat un „val” de atacuri aeriene asupra Iranului, după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că propunerea de armistiţiu prezentată de mediatorii internaţionali pentru a pune capăt războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului nu era încă suficientă, potrivit France 24.

”Cu puţin timp în urmă, IDF a finalizat o serie de atacuri aeriene cu scopul de a distruge infrastructura regimului terorist iranian din Teheran şi din alte zone din Iran”, a scris armata israeliană pe canalul său oficial de Telegram, potrivit France 24.

Marţi dimineaţă, mass-media iraniană a relatat că s-au auzit explozii în anumite zone din Teheran şi din oraşul vecin Karaj, potrivit France 24.

”Cu câteva momente în urmă, s-au auzit explozii în anumite zone din Teheran şi Karaj”, au anunţat agenţiile de presă locale Fars şi Mehr pe Telegram, fără a oferi însă detalii suplimentare, potrivit France 24.