Franţa nu intenţionează boicotarea Cupei Mondiale din cauza ameninţărilor lui Trump

Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026, care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară, din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei, în legătură cu Groenlanda, potrivit Reuters.

Conform sursei citate, Trump a declarat că intenţionează să impună taxe vamale Franţei şi altor şapte ţări europene pentru că nu au susţinut planul său de a prelua controlul asupra Groenlandei, pe care preşedintele îl consideră vital pentru securitatea naţională şi securitatea ţărilor NATO.

„În momentul de faţă, ministerul nu doreşte să boicoteze această mare competiţie. Nu voi anticipa ce s-ar putea întâmpla, dar am auzit şi voci ridicate din partea anumitor blocuri politice. Eu sunt una dintre persoanele care cred în separarea sportului de politică. Cupa Mondială este un moment extrem de important pentru cei care iubesc sportul”, a declarat ministrul sportului, Marina Ferrari, potrivit sursei menţionate.

Declaraţiile au fost făcute înainte ca Trump să se adreseze miercuri liderilor mondiali la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia, unde a intensificat retorica privind intenţia Statelor Unite de a controla Groenlanda, a mai informat Reuters.