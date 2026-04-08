Gărzile Revoluţiei declară că ţin „degetul pe trăgaci” în ciuda armistiţiului

S.B.
Internaţional / 8 aprilie, 15:04

Gărzile Revoluţiei declară că ţin „degetul pe trăgaci” în ciuda armistiţiului

Gărzile Revoluţiei (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au declarat miercuri că ţin „degetul pe trăgaci” în ciuda armistiţiului încheiat între Teheran şi Washington, afirmând că nu au „încredere” în Statele Unite, informează news.ro.

În acelaşi timp, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat miercuri în privinţa „eventualelor provocări şi acte de sabotaj” după anunţarea armistiţiului dintre Iran şi Statele Unite.

Gărzile Revoluţiei, „cu degetul pe trăgaci”, sunt gata să riposteze „dacă inamicul ar repeta greşelile sale de calcul”, a afirmat IRGC pe canalul de Telegram.

„Inamicul a fost întotdeauna viclean, nu avem nicio încredere în promisiunile sale şi vom răspunde la orice agresiune la un nivel superior”, a adăugat armata ideologică.

De altfel, Gărzile Revoluţiei Iraniane au declarat miercuri că au atacat în timpul nopţii complexe energetice şi conducte de transport al petrolului legate de SUA şi Israel, inclusiv instalaţii petroliere din oraşul portuar Yanbu din Arabia Saudită, a relatat mass-media de stat. Nu este clar dacă aceste atacuri au avut loc înainte sau după anunţarea armistiţiului.

(Potrivit ministrului român al energiei, Bogdan Ivan, România importă produse petroliere din Arabia Saudită, portul Yanbu fiind esenţial pentru aprovizionare - n.r.)

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat miercuri în privinţa „eventualelor provocări şi acte de sabotaj” ,după anunţarea unui armistiţiu între Iran şi Statele Unite.

„Salutăm încetarea focului (...) în războiul care a aprins regiunea noastră începând cu 28 februarie. Sperăm că încetarea focului va fi aplicată pe deplin pe teren, fără a lăsa loc unor eventuale provocări sau acte de sabotaj”, a afirmat şeful statului turc pe X.

El a declarat că speră ca regiunea să revină la pace după ce a suferit din cauza conflictului şi a instabilităţii, adăugând că Turcia va continua să sprijine eforturile în direcţia unei păci durabile.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

