Guvernul a aprobat o serie de măsuri privind norma didactică de predare la personalul de conducere

Guvernul a adoptat în şedinţa săptămânală, un set de măsuri privind norma didactică de predare pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, valabile începând cu anul şcolar 2025-2026.

Potrivit comunicatului Executivului, hotărârea stabileşte normele metodologice pentru degrevarea de la norma didactică şi pentru obligaţiile de predare ale cadrelor didactice aflate în funcţii de conducere. Măsura are ca scop clarificarea cadrului legal şi echilibrarea responsabilităţilor administrative cu cele didactice.

Noile reguli se aplică directorilor şi directorilor adjuncţi din şcoli şi grădiniţe de stat, precum şi personalului din inspectoratele şcolare şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

Gradul de reducere a normei de predare variază în funcţie de tipul şi dimensiunea unităţii de învăţământ:

-directorii centrelor judeţene de resurse şi ai unităţilor de educaţie extraşcolară vor avea de predat 14 ore pe săptămână;

-directorii de grădiniţe, şcoli şi licee vor preda între 10 şi 20 de ore săptămânal, în funcţie de structura unităţii şi numărul de clase;

-directorii adjuncţi vor avea o obligaţie de predare de 12 ore pe săptămână;

-personalul din inspectoratele şcolare judeţene şi ISMB va preda 10 ore săptămânal.

Totodată, cadrele didactice cu funcţii de conducere nu vor putea desfăşura activităţi didactice plătite prin plata cu ora, cu excepţia unităţilor din zone izolate sau dezavantajate, şi doar cu aprobarea inspectoratului şcolar.

Executivul precizează că activităţile didactice suplimentare pot fi efectuate numai dacă profesorul are deja o normă didactică integrală, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei.