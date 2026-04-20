Ilie Bolojan: Nu voi demisiona din funcţia de premier

Premierul Ilie Bolojan a reiterat, duminică seară, ideea că nu va demisiona din funcţia de şef al Guvernului în urma deciziei PSD de luni, potrivit news.ro.

El a precizat că a avut şi o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan în care au fost puse pe masă perspectivele fiecăruia, dar şeful statului nu i-a cerut demisia.

Bolojan a declarat că PSD a avut critici legate de planul de guvernare, dar că nu a venit niciodată cu soluţii.

”După cum aţi văzut în toate aceste zile, nu există nişte critici legate de anumite lucruri care nu au fost respectate din planul de guvernare, legate de ce nu s-a făcut sau nişte soluţii care sunt propuse, care să îndrepte lucrurile. Dacă aş vedea că există o soluţie, că ceva nu s-a făcut bine, care ar îndrepta lucrurile - dacă premierul Bolojan ar fi ţinut banii ţării strânşi într-o anumită zonă şi nu i-ar fi eliberat, dacă s-ar fi putut face nişte reforme altele decât s-au făcut până acum, dacă ar fi fost nişte soluţii pe care PSD le-ar fi propus până acum, dar nu le-a propus niciodată, atunci credeţi-mă că n-ar fi fost niciun fel de problemă ca să mă retrag din această funcţie. Asta cât se poate de clar. Dar nu există soluţii, n-au fost prezentate alte soluţii şi am această responsabilitate să asigur funcţionarea Guvernului pentru că avem nişte provocări foarte importante perioada următoare. Deci, în funcţie de ceea ce va decide PSD, într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcţia de premier. Asta este prima chestiune”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seară, la B1 TV.

Întrebat dacă nici preşedintele Nicuşor Dan nu îl poate convinge să renunţe, Bolojan a precizat că a discutat cu şeful statului şi că astfel de discuţii vor avea loc şi în perioada următoare.

”Domnul preşedinte, am discutat cu dânsul despre această chestiune, l-am informat cu privire la perspectiva vis-a-vis de ceea ce se întâmplă şi vom discuta cu siguranţă în zilele următoare vis-a-vis de această posibilă criză care se prefigurează. Dar gândiţi-vă că, în condiţiile în care se intră într-o asemenea criză, noi trebuie să ne absorbim fondurile europene pe care le avem prin PNRR până în august”, a declarat Bolojan.

Întrebat cum s-a pus problema în această discuţie cu Nicuşor Dan, Bolojan a răspuns că a fost o discuţie clarificatoare.

”Am avut o discuţie clarificatoare legat de ce se întâmplă, care sunt perspectivele fiecăruia. Ştiam de perspectiva PSD pentru că am avut o discuţie cu domnul Grindeanu şi ştiam care este situaţia”, a declarat Bolojan.

Întrebat, de asemenea, dacă Nicuşor Dan i-a cerut demisia, Bolojan a afirmat: ”Nu”.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, miercuri, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni. cei doi discutând aproximativ două ore, potrivit unor surse oficiale.

Şeful statului a discutat în această săptămână şi cu liderul PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre situaţia din coaliţia de guvernare, că în loc să fim într-o paradigmă în care liderii politici încearcă să colaboreze, ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, el arătând că vede foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta şi încearcă să-şi păstreze rolul de mediator.

În plus, el a afirmat că vede o lipsă de susţinere a PSD faţă de premierul coaliţiei de guvernare şi este de acord cu faptul că este un acord pe care PSD, în momentul ăsta, îl încalcă.