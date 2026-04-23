INS: Comenzile din industria prelucrătoare, în scădere cu 4,2% la începutul anului

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 4,2% în termeni nominali în primele două luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cel mai afectat segment a fost cel al bunurilor intermediare, materii prime şi semifabricate, care a înregistrat un declin de 11,5%, conform INS. Potrivit aceleiaşi surse, comenzile la bunurile de uz curent, adică produse cumpărate frecvent şi folosite rapid, au scăzut cu 5,7%. Bunurile de folosinţă îndelungată, precum electrocasnicele şi alte produse cu durată lungă de viaţă, au înregistrat şi ele o scădere a comenzilor cu 5,4%, arată datele INS.

Singurul segment care a înregistrat o creştere mică, de doar 0,1%, a fost al bunurilor de capital, utilaje, echipamente şi instalaţii destinate producţiei, conform INS.

Conform datelor Institutului, în luna februarie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au crescut cu 13% faţă de ianuarie, în toate segmentele: bunuri de folosinţă îndelungată (+16,9%), bunuri de uz curent (+13,9%), bunuri de capital (+13,3%) şi bunuri intermediare (+11,8%).

Faţă de februarie 2025, comenzile totale din acest au rămas mai puţine, cu o scădere de 3,2%, arată INS. Bunurile intermediare au scăzut cu 9,4%, bunurile de uz curent cu 6,4%, iar bunurile de folosinţă îndelungată cu 5,4%. Doar bunurile de capital au înregistrat o creştere de 0,7%, conform INS.