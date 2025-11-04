Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III

T.B.

Miscellanea / 4 noiembrie, 10:01

T.B.
Miscellanea / 4 noiembrie, 10:01

INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024, la 153.084 unităţi, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 15,5% în trimestrul III al anului, comparativ cu trimestrul III din anul 2024, la 31.048 vehicule.

”Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024. În trimestrul III 2025, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au crescut cu 15,5% comparativ cu trimestrul III din anul 2024”, arată datele INS.

În trimestrul III 2025, autoturismele noi au reprezentat 30,8% din total înmatriculări noi de autoturisme, cu 4 puncte procentuale mai mult faţă de acelaşi trimestru al anului 2024.

În trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul III al anului 2024, înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze şi microbuze cu 36,4%, la categoria mopede ṣi motociclete cu 22,6% ṣi la categoria autoturisme cu 19,4%.

În ceea ce priveşte înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autobuze ṣi microbuze cu 52,3%, la categoria autoturisme cu 37,3% ṣi la categoria mopede ṣi motociclete cu 21,8%.

Referitor la înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria remorci ṣi semiremorci cu 20,1%, la categoria autotractoare cu 14,5% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 12%.

Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creṣteri la toate categoriile astfel: la categoria autotractoare cu 25,3%, la categoria remorci ṣi semiremorci cu 20,6% ṣi la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 7,1%.

Faţă de trimestrul II 2025, în trimestrul III 2025, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat creṣtere cu 9,3% la vehiculele pentru transportul pasagerilor ṣi scădere cu 2,3% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Vehicule înmatriculate în circulaṭie, la sfârṣitul trimestrului III 2025

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulaţie, cuprindeau, la sfârşitul trimestrului III 2025, în proporţie de 65,4%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 şi în proporţie de 9,8%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro.

Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 32,5%; pentru categoria autobuze ṣi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 22,3% au fost clasificate în norma Euro 6, iar pentru categoria mopede ṣi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 22,2% au fost clasificate Non-Euro.

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporṭie de 26,6%, cele conforme cu norma Euro 6 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporṭie de 46,7%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 21,6% au fost clasificate în norma Non-Euro.

