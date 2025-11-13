Investiţii europene pentru sănătatea românilor

Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe, acestea fiind finanţate prin Programul Sănătate 2021-2027, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Semnarea contractului de finanţare a avut loc în cadrul celei de-a VII-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Sănătate, organizată la Iaşi, în prezenţa ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a ministrului Sănătăţii, reprezentanţilor Comisiei Europene şi ai administraţiei locale. Proiectele care vor merge mai departe includ: Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia - corp nou pentru oncologie şi cardiologie intervenţională; Centrul de Politraumă Piteşti; Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti - laborator de radioterapie; Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Oradea; Spitalul de Urgenţă al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” Bucureşti - sediu nou; Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu - corp nou pentru oncologie şi neurologie; Institutul Regional de Oncologie Timişoara; Spitalul nr. 2 Vaslui - corp nou de clădire; Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău - corp nou.

Ministrul Rogobete a subliniat: „Aceste proiecte sunt vitale pentru reţeaua medicală naţională. Cresc calitatea actului medical, îmbunătăţesc condiţiile din spitale şi, cel mai important, aduc siguranţă pacienţilor. Este o decizie strategică prin care asigurăm continuitatea investiţiilor şi accelerăm modernizarea infrastructurii medicale din România”. Potrivit ministrului Sănătăţii, România are în prezent 23 de şantiere active pentru construcţia de spitale, un record al ultimelor trei decenii. „Vorbim de opt şantiere prin PNRR, din care trei vor fi finalizate anul acesta. Alte nouă proiecte primesc finanţare prin Programul Sănătate, iar trei centre pentru arşi gravi sunt construite prin proiectul Băncii Mondiale - cel de la Timişoara urmând să fie gata în 2025”, a precizat Rogobete. El a amintit şi cele trei spitale regionale de urgenţă de la Craiova, Iaşi şi Cluj, aflate în diverse stadii de execuţie. „Craiova - unde se lucrează deja, Iaşi - unde a fost dat recent ordinul de începere, iar Cluj va intra în curând în construcţie”, a spus ministrul. Un alt proiect de referinţă, anunţat tot la Iaşi, vizează realizarea, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi un partener italian, a unui centru de terapii inovative şi celulare la Institutul Clinic Fundeni.

