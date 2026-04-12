Iranul ameninţă că va lua măsuri împotriva navelor militare care tranzitează strâmtoarea Ormuz

Gărzile Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au declarat că vor lua măsuri severe împotriva oricărei nave militare care tranzitează strâmtoarea Ormuz, informează news.ro.

„Orice încercare a navelor militare de a traversa strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu o reacţie severă. Marina Gărzii Revoluţiei dispune de autoritate totală pentru a gestiona în mod inteligent strâmtoarea Ormuz”, a declarat comandamentul naval al Gărzii, potrivit televiziunii de stat (Irib), adăugând că trecerea prin strâmtoare va fi „acordată doar navelor civile în condiţii specifice”.

Această declaraţie survine după anunţul Comandamentului Central american, care a indicat că două nave de război ale Marinei SUA au traversat sâmbătă această rută maritimă strategică pentru a neutraliza minele amplasate de Teheran.

Surse pakistaneze au declarat pentru CNN că tonul general şi rezultatul discuţiilor dintre SUA şi Iran de la Islamabad au rămas în mare parte pozitive, dar că se menţine o situaţie de impas în ceea ce priveşte controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Anterior, o sursă apropiată echipei de negociatori iraniene a declarat pentru CNN că SUA au formulat „cerinţe inacceptabile” cu privire la strâmtoare, iar mass-media de stat iraniană a relatat despre dezacorduri similare.