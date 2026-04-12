Israelul afirmă că a lovit o rampă de lansare a rachetelor în sudul Libanului

Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunţat că au lovit un lansator de rachete care era „poziţionat şi gata de lansare” către Israel în sudul Libanului,informează news.ro.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF a precizat că lansatorul a fost identificat în zona Jouaiyya şi a fost „lovit şi distrus” înainte ca un atac să poată fi lansat.

Există încă dezacorduri cu privire la faptul dacă armistiţiul dintre SUA şi Iran include şi Libanul - sau dacă acest armistiţiu va rămâne intact după eşecul negocierilor de pace dintre cele două ţări, care au avut loc în Pakistan.

Israelul şi Libanul urmează să poarte propriile negocieri săptămâna viitoare, la Washington.