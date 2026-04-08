JD Vance: ”Armistiţiul din Iran este fragil”

S.B.
Internaţional / 8 aprilie, 15:09

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a descris miercuri, la Budapesta, armistiţiul din Iran ca fiind 'fragil' şi a adăugat că, dacă iranienii nu vor negocia cu bună-credinţă, vor descoperi că preşedintele SUA 'nu este cineva cu care să te joci', informează Agerpres.

Preşedintele american Donald Trump 'este nerăbdător. Este dornic să facă progrese', a declarat Vance la o conferinţă la Budapesta, în faţa a aproximativ 200 de studenţi de la Colegiul Mathias Corvinus (MCC), o instituţie privată apropiată de premierul naţionalist Viktor Orban, pe care vicepreşedintele american a venit să-l susţină în perspectiva alegerilor generale de duminică.

'Ne-a cerut să negociem cu bună-credinţă. Şi cred că dacă ei (iranienii) negociază cu bună-credinţă, vom putea ajunge la un acord, dar acesta este un mare 'dacă' şi, în cele din urmă, depinde de iranieni, de modul în care negociază', a insistat Vance, adăugând: 'Sper că vor lua decizia corectă'.

JD Vance i-a avertizat pe iranieni că, 'dacă mint, dacă trişează, dacă încearcă să împiedice chiar şi fragilul armistiţiu pe care l-am instituit', Statele Unite dispun 'în continuare de o putere militară şi diplomatică evidentă şi, poate mai important, de o pârghie economică extraordinară', 'instrumente' pe care Donald Trump a decis să nu le folosească încă.

Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu de două săptămâni - mediat de Pakistan, care ar putea opri un război de şase săptămâni care a ucis mii de oameni, s-a răspândit în Orientul Mijlociu şi a provocat perturbări fără precedent ale aprovizionării cu energie a lumii.

Trump a anunţat acordul marţi seară, cu doar două ore înainte de expirarea termenului limită pe care îl stabilise regimului de la Teheran pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, aflată sub blocaj, ameninţând Iranul că, în caz contrar, se va confrunta cu distrugerea 'întregii sale civilizaţii'.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 16:41)

    Armistitiul a fost deja violat. Cu strigaturi, chiar. Cine l-a violat? Cum cine? Toata lumea stie cine.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 08.04.2026, 17:13)

    mulafii din eșantionul 3 - 4 încă fredonează melodia „Death to America”

    urmează o nouă tocăniță la mulafi ! 

    :

    deci, Vîju ajunge miliardar pe spinarea mulafilor ! 

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 08.04.2026, 18:53)

      Vezi ca si bufonul vrea sa ajunga mai miliardar pe spatele mulafilor ; incepeti sa concurati - la prostie .

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

