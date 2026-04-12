JD Vance: ”Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără un acord”

S.B.
Internaţional / 12 aprilie, 10:37

Negocierile-maraton dintre Statele Unite şi Iran, desfăşurate la Islamabad, s-au încheiat fără un acord privind încetarea războiului, punând sub semnul întrebării fragilul armistiţiu convenit anterior, a anunţat JD Vance, relatează Reuters.

Fiecare parte a atribuit celeilalte eşecul discuţiilor care au durat aproximativ 21 de ore şi care vizau oprirea conflictului izbucnit în urmă cu peste şase săptămâni, soldat cu mii de victime şi cu o creştere accentuată a preţurilor globale ale petrolului.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord şi cred că aceasta este o veste mai proastă pentru Iran decât pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat vicepreşedintele american JD Vance, şeful delegaţiei SUA, înainte de plecarea din Islamabad. „Ne întoarcem în Statele Unite fără un acord. Am fost foarte clari în privinţa liniilor noastre roşii.”

Surse pakistaneze au confirmat pentru Reuters că delegaţiile celor două ţări au părăsit capitala Pakistanului pentru a reveni în ţările lor.

Vance a afirmat că Iranul a refuzat să accepte condiţiile impuse de Washington, inclusiv angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare. „Trebuie să vedem un angajament ferm că nu vor urmări obţinerea unei arme nucleare şi nici dezvoltarea mijloacelor care le-ar permite să o obţină rapid. Acesta este obiectivul central al preşedintelui Statelor Unite şi ceea ce am încercat să obţinem prin aceste negocieri.”

Întâlnirile de la Islamabad, care au avut loc după anunţarea unui armistiţiu la începutul săptămânii, au reprezentat primul dialog direct între Washington şi Teheran din ultimul deceniu şi cel mai înalt nivel de discuţii de la Revoluţia Islamică din 1979.

Agenţia iraniană semi-oficială Tasnim a susţinut că cererile „excesive” ale SUA au împiedicat ajungerea la un acord, în timp ce alte publicaţii iraniene au indicat că, deşi s-au înregistrat progrese pe anumite dosare, principalele blocaje au rămas Strâmtoarea Ormuz şi programul nuclear iranian.

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a declarat că negocierile s-au desfăşurat într-un climat de neîncredere, subliniind că nu era realist să se aştepte un acord după o singură rundă de discuţii.

Ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a afirmat că menţinerea armistiţiului de două săptămâni convenit marţi este „imperativă”, în contextul încercărilor de a detensiona conflictul declanşat pe 28 februarie de atacurile aeriene ale SUA şi Israelului asupra Iranului.

La rândul său, ministrul israelian din cabinetul de securitate, Zeev Elkin, a declarat că negocierile pot continua, dar a avertizat că „iranienii se joacă cu focul”.

În declaraţiile sale, Vance nu a menţionat redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu energie şi care a fost blocată de Iran de la începutul conflictului.

Vicepreşedintele american a precizat că a discutat în mod repetat cu preşedintele Donald Trump pe durata negocierilor, însă liderul de la Casa Albă a declarat sâmbătă că un acord nu este esenţial. „Negociem. Dacă ajungem sau nu la un acord nu contează pentru mine, pentru că am câştigat”, a spus Trump.

Din delegaţia americană au făcut parte trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, în timp ce partea iraniană a fost reprezentată de preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Qalibaf, şi ministrul de Externe, Abbas Araqchi.

Potrivit unei surse pakistaneze citate de Reuters, discuţiile au fost marcate de fluctuaţii de ton şi tensiuni, „temperatura” negocierilor variind semnificativ pe parcursul rundelor începute sâmbătă şi continuate peste noapte.

Înaintea întâlnirii, o sursă iraniană susţinuse că Washingtonul ar fi acceptat deblocarea unor active iraniene îngheţate în Qatar şi în alte bănci, însă un oficial american a negat această informaţie.

Teheranul solicită, între altele, control asupra Strâmtorii Ormuz, plata unor despăgubiri de război şi extinderea armistiţiului la nivel regional, inclusiv în Liban, precum şi dreptul de a percepe taxe de tranzit în strâmtoare.

În pofida blocajelor, datele de trafic maritim arată că trei superpetroliere încărcate au traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, fiind primele nave care au părăsit Golful după anunţarea armistiţiului, în timp ce sute de alte petroliere rămân blocate în zonă.

Obiectivele declarate ale administraţiei Trump au variat, însă includ, cel puţin, asigurarea libertăţii de navigaţie prin strâmtoare şi limitarea drastică a programului nuclear iranian pentru a preveni dezvoltarea unei arme atomice, acuzaţie pe care Teheranul o respinge constant.

În paralel, Israelul a continuat bombardamentele asupra militanţilor Hezbollah susţinuţi de Iran în Liban, susţinând că acest front nu face parte din armistiţiul dintre SUA şi Iran, în timp ce Teheranul insistă că ostilităţile din Liban trebuie oprite.

Armata israeliană a anunţat că a lovit lansatoare de rachete Hezbollah în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, iar coloane de fum au fost observate deasupra sudului Beirutului. În localităţi israeliene din apropierea frontierei au fost activate sirenele de raid aerian, semnalând noi tiruri de rachete dinspre Liban.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.04.2026, 10:45)

    Absolut halucinant .In politica mai exista si prenegociere ca sa nu te duci cum te duci si sa te intorci cum te-ai intors .

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.04.2026, 11:01)

    Cum am scris....

    Degeaba.  

    Au cheltuit kerosenul pe avioane degeaba. 

    Ban.Cher.Vali 

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.04.2026, 11:17)

    Cat de perfide sunt autoritatile iraniene!Adica ii pun pe tradatorii de hezbolaci sa atace Israelul dar Israelul nu are voie sa atace Libanul!E in firea musulmanilor sa profite de umanitatea ,,necredinciosilor"!Cat le-o mai merge ca doar nu s-a intalnit hotul cu prostul!

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

