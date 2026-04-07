JD Vance merge în Ungaria să-l susţină pe Orban înainte de alegeri

Vicepreşedintele american JD Vance a plecat luni seara în Ungaria ca să-i transmită sprijinul lui Donald Trump premierului naţionalist Viktor Orban, în ajunul unor alegeri parlamentare extrem de disputate, relatează AFP.

„Vom discuta despre o serie de aspecte legate de relaţia dintre SUA şi Ungaria”, declară Vance presei, la plecarea de la baza aeriană Andrews, din apropierea Washingtonului. „Evident, sunt sigur că Europa, Ucraina şi toate celelalte chestiuni vor ocupa un loc destul de important”, a spus el, potrivit AFP.

JD Vance urmează să se întâlnească cu Viktor Orban şi să ţină un discurs despre „parteneriatul bogat dintre Statele Unite şi Ungaria”, se arată într-un comunicat al biroului său, citat de AFP.

În administraţia americană, conservatorul în vârstă de 41 de ani este unul dintre cei mai duri critici ai guvernelor europene de centru şi progresiste şi unul dintre cei mai puternici susţinători ai partidelor de extremă dreapta din Europa, notează AFP.

Vizita sa reprezintă o demonstraţie de sprijin pentru Viktor Orban în ultimele zile de campanie înaintea scrutinului de duminică, transmite AFP.

Orban, în vârstă de 62 de ani, se află la putere de 16 ani şi este apropiat de Moscova. Potrivit analiştilor citaţi de AFP, el ar fi beneficiat de asistenţă secretă din partea Rusiei pentru a-şi creşte şansele de realegere.

Sondajele realizate de institute independente indică o victorie clară pentru partidul Tisza, condus de conservatorul pro-european Peter Magyar. În doi ani, Magyar a construit o mişcare de opoziţie capabilă să conteste hegemonia actualului lider maghiar, care şi-a transformat ţara într-un model de democraţie iliberală, relatează AFP. Instituţiile apropiate puterii prevăd însă victoria coaliţiei Fidesz-KDNP conduse de Orban.

De la revenirea la putere, Donald Trump şi administraţia sa au renunţat la reţinerea tradiţională de care dădeau dovadă administraţiile americane anterioare în privinţa alegerilor din alte ţări. În schimb, Washingtonul îşi manifestă acum deschis sprijinul pentru liderii consideraţi compatibili cu ideologia şi priorităţile sale diplomatice, notează AFP.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a fost la mijlocul lunii februarie la Budapesta, unde i-a urat „succes” aliatului său maghiar, relatează AFP.

„Vă pot spune cu încredere că preşedintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este şi succesul nostru”, a declarat Rubio în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Orban, potrivit AFP.

Premierul ungar este aliniat în special cu administraţia Trump în privinţa politicilor anti-imigranţi, care au ajuns în prim-plan în Ungaria în timpul crizei refugiaţilor de acum zece ani. AFP mai notează că Orban a vizitat de mai multe ori şi reşedinţa Mar-a-Lago a lui Trump din Florida.

Usha Vance îl însoţeşte pe vicepreşedintele american în această vizită, transmite AFP.