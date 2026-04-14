KCNA: Kim Jong Un asistă la testarea de rachete de croazieră şi antinavă

Un distrugător al Armatei Populare Coreene a efectuat, la 12 aprilie, un nou test de lansare a sistemelor de armament, inclusiv rachete de croazieră strategice şi rachete antinavă, potrivit agenţiei oficiale KCNA.

Testul a fost realizat în cadrul evaluării capacităţilor operaţionale ale distrugătorului Choe Hyon şi a fost supravegheat de liderul nord-coreean, Kim Jong Un, alături de oficiali din domeniul apărării şi comandanţi ai forţelor navale, conform aceleiaşi surse.

Potrivit sursei citate, exerciţiul a avut ca obiectiv verificarea lanţului de comandă şi control al lansării în cadrul sistemului integrat de conducere a armamentului de la bordul navei, precum şi instruirea echipajului în procedurile de lansare a rachetelor. Totodată, a fost evaluată acurateţea şi eficienţa sistemului de navigaţie activ îmbunătăţit, rezistent la bruiaj, notează aceeaşi sursă.

În cadrul testului au fost lansate două rachete de croazieră strategice şi trei rachete antinavă, precizează sursa citată. Conform datelor prezentate de publicaţia sursă, rachetele de croazieră au zburat între 7.869 şi 7.920 de secunde, iar cele antinavă între 1.960 şi 1.973 de secunde, pe traiectorii stabilite deasupra Mării de Vest a Coreei, lovind ţintele cu o precizie foarte ridicată.

În aceeaşi zi, Kim Jong Un a fost informat cu privire la planul de configurare a sistemelor de armament pentru distrugătoarele cu numerele 3 şi 4, aflate în construcţie, şi a formulat concluzii în acest sens, potrivit aceleiaşi surse.

Acesta şi-a exprimat satisfacţia faţă de progresele recente din domeniul apărării, afirmând că au contribuit la consolidarea calitativă a capacităţii de acţiune strategică a armatei, conform sursei citate.

Potrivit publicaţiei sursă, liderul nord-coreean a reiterat că întărirea continuă şi nelimitată a capacităţii de descurajare nucleară reprezintă o direcţie constantă şi o prioritate majoră a politicii de apărare, subliniind necesitatea dezvoltării capacităţilor de atac strategic şi tactic, precum şi a îmbunătăţirii capacităţii de reacţie rapidă.