Keir Starmer: ”Marea Britanie nu susţine blocarea porturilor iraniene”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat luni că, indiferent de presiuni, Marea Britanie nu va fi târâtă în războiul din Iran şi nu susţine blocarea Strâmtorii Ormuz, riscând să-şi atragă astfel noi apostrofări din partea preşedintelui american Donald Trump, informează news.ro.

Într-un interviu acordat postului BBC Radio 5 Live, Starmer a afirmat că este esenţial ca strâmtoarea să fie redeschisă. „În opinia mea, este vital să redeschidem strâmtoarea şi să o redeschidem complet, iar în acest sens ne-am concentrat toate eforturile în ultimele zile şi vom continua să facem acest lucru”, a spus Starmer.

El a spus că răspunsul Marii Britanii se concentrează pe redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deoarece „aşa se va reuşi reducerea preţurilor la energie cât mai repede posibil”.

Întrebat dacă îl consideră pe preşedintele american Donald Trump personal responsabil pentru impactul asupra facturilor la energie din Marea Britanie, Starmer nu a răspuns direct. El a declarat că „cel mai important lucru” pe care îl poate face este să reunească ţările pentru a solicita dezamorsarea conflictului şi deschiderea strâmtorii.

El a adaugat că Iranul este cel care a cauzat restricţionarea traficului prin Golf şi a insistat că Marea Britanie nu se lasă antrenată în război.

De la declanşarea războiului din Iran, Keir Starmer a fost criticat în repetate rânduri de Donald Trump că nu a oferit ajutor Statelor Unite.