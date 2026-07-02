La Mamaia are loc Festivalul Zmeielor, eveniment Asia Fest

Între 3 şi 5 iulie, Festivalul Zmeielor, un eveniment Asia Fest, transformă parcarea Hotelului Rex din Mamaia într-un spaţiu dedicat culturii asiatice, unde cerul va fi animat de zmeie spectaculoase, iar publicul va putea descoperi gastronomie autentică, tradiţii, muzică şi activităţi pentru toate vârstele, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Timp de trei zile, festivalul aduce pe litoral atmosfera marilor manifestări asiatice, reunind preparate tradiţionale, momente artistice, ateliere culturale şi unul dintre cele mai aşteptate momente ale ediţiei: marea lansare de zmeie pe plajă.

Inspirat de tradiţiile asiatice, unde zmeiele simbolizează libertatea, norocul şi speranţa, evenimentul propune o călătorie culturală prin gusturi, culori şi poveşti, oferind vizitatorilor ocazia de a explora universul asiatic fără să părăsească litoralul românesc.

Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea descoperi tradiţiile şi gastronomia a 13 ţări asiatice: Japonia, Coreea de Sud, China, Filipine, Thailanda, Sri Lanka, India, Turcia, Pakistan, Siria, Liban, Iran şi Indonezia, fiecare prezentă prin preparate specifice, produse tradiţionale, ateliere sau momente artistice.

• O călătorie culinară prin Asia, fără să părăseşti litoralul

Una dintre cele mai mari atracţii ale Festivalului Zmeielor este zona gastronomică, unde vizitatorii vor putea descoperi preparate reprezentative din unele dintre cele mai apreciate bucătării ale lumii. Atmosfera va aminti de marile pieţe asiatice de street-food, unde aromele condimentelor, preparatele gătite pe loc şi spectacolul culinar transformă fiecare masă într-o experienţă.

De la reţete consacrate până la preparate mai puţin cunoscute în România, festivalul îi invită pe gurmanzi să descopere diversitatea gastronomiei asiatice prin ingrediente autentice şi tehnici tradiţionale de preparare.

• India, multe condimente şi arome intense

Bucătăria indiană îi întâmpină pe vizitatori cu preparate emblematice, apreciate în întreaga lume pentru echilibrul dintre condimente şi texturi. Butter Chicken, Chicken Tikka Masala sau aromatul Biryani vor putea fi savurate alături de samosa, una dintre cele mai populare gustări stradale din India. Fiecare preparat este gătit folosind combinaţii autentice de curry, turmeric, garam masala, coriandru şi ghimbir, oferind o experienţă culinară autentică.

• China, echilibrul aromelor dintr-o gastronomie milenară

Bucătăria chinezească va aduce la Mamaia una dintre cele mai cunoscute tradiţii culinare asiatice, construită în jurul echilibrului dintre dulce, sărat, acrişor. Preparatele vor fi inspirate din diferite regiuni ale Chinei şi vor pune în valoare diversitatea unei gastronomii cu o istorie de mii de ani.

Vizitatorii vor putea descoperi tăiţei traşi la wok şi pregătiţi pe loc cu legume, carne, ciuperci şi condimente aromate, orez prăjit, pui dulce-acrişor, clasicele pacheţele de primăvară.

Un loc special îl ocupă universul colţunaşilor chinezeşti, unde publicul va putea explora mai multe variante tradiţionale: jiaozi, colţunaşi în formă de semilună umpluţi cu carne şi legume, shui jiao, fierţi şi serviţi în stil tradiţional, guo tie, preparaţi la tigaie pentru o textură crocantă, siu mai, gătiţi la abur, dar şi wonton, colţunaşi din aluat fin şi aproape translucid, umpluţi cu carne sau creveţi.

• Japonia, tradiţie, rafinament şi deserturi spectaculoase

Ţara Soarelui Răsare va fi reprezentată prin unele dintre cele mai apreciate preparate ale gastronomiei nipone. Vizitatorii vor putea descoperi ramen, celebra supă japoneză cu tăiţei, carne şi condimente bogate, apreciată pentru complexitatea aromelor şi intensitatea gustului umami (al cincilea gust recunoscut în cultura gastronomică japoneză).

Experienţa culinară va fi completată de preparate inspirate din street-food-ul japonez contemporan, precum puiul tempura şi combinaţiile cu sos teriyaki, alături de reinterpretări moderne care pun în valoare atenţia pentru detalii şi calitatea ingredientelor, elemente definitorii pentru bucătăria niponă.

Zona de deserturi aduce delicii tradiţionale precum mochi, prăjiturele din orez glutinos cu textură elastică şi umpluturi dulci, dar şi cheesecake-uri asiatice, cunoscute pentru consistenţa lor fină şi aerată. Publicul va putea descoperi şi taiaki, desertul japonez în formă de peşte, preparat pe loc şi servit cu umplutură de pastă dulce de fasole.

O atracţie inedită a ediţiei din acest an va fi şi celebrul „Fried Chicken Ice Cream”, un desert devenit viral în Asia, inspirat de cultura pop asiatică şi de estetica anime. Îngheţata surprinde prin aspectul său neobişnuit, care imită perfect un copan de pui prăjit, combinând un exterior crocant cu un interior cremos şi oferind vizitatorilor o experienţă culinară spectaculoasă, dar şi unul dintre cele mai fotografiate momente ale festivalului.

• Bucătăria turco-tătărească, tradiţii dobrogene şi gusturi autentice

Festivalul va aduce în prim-plan şi specificul gastronomiei turco-tătăreşti din Dobrogea, o bucătărie cu influenţe asiatice, orientale şi balcanice, păstrată de comunităţile locale de-a lungul generaţiilor. Vizitatorii vor putea descoperi preparate tradiţionale inspirate din reţetele de familie ale comunităţilor turco-tătare dobrogene, de la sortimente de kebap şi preparate condimentate la alte specialităţi care pun accent pe ingrediente autentice, arome bogate şi tehnici culinare transmise din generaţie în generaţie.

• Sri Lanka, savoare tropicală şi influenţe multiculturale

Bucătăria srilankeză aduce în festival o combinaţie spectaculoasă de arome tropicale, influenţată de tradiţiile culinare indiene, asiatice şi europene. Laptele de cocos, curry-ul şi condimentele locale precum scorţişoara, cardamomul, turmericul sau chili-ul se îmbină cu preparate pe bază de orez, legume, carne şi fructe de mare, oferind o experienţă culinară autentică şi intens aromată.

• Preparate din Asia de Sud-Est

Preparatele cu creveţi şi specialităţile filipineze oferă publicului ocazia de a descoperi una dintre cele mai apreciate gastronomii ale lumii.

Experienţa culinară este completată de numeroase deserturi asiatice, de la celebra îngheţată thailandeză preparată pe plită, până la baclavale, cataifuri, mochi japonez şi alte delicii orientale care transformă fiecare vizită într-o adevărată călătorie a gusturilor.

• Băuturi răcoritoare şi deserturi inspirate din Asia

Vizitatorii festivalului vor avea parte şi de o selecţie de băuturi şi deserturi inspirate din aromele Asiei. Vizitatorii vor putea descoperi combinaţii inedite precum limonade cu yuzu (fruct asemănător cu o combinaţie între lămâie, mandarină şi grapefruit), matcha, ghimbir, miere, lemongrass sau pandan (plantă tropicală asiatică, cu note de vanilie, migdală şi iarbă proaspătă), alături de cafele cu influenţe asiatice, de la cafea thailandeză cu lapte până la variante cold brew şi băuturi cu spume aromate. Pentru iubitorii de deserturi, festivalul aduce delicii precum clătite reinterpretate cu cremă de pandan, mascarpone şi fructe exotice, inclusiv fructul dragonului, oferind o incursiune în gusturi moderne şi surprinzătoare.

• Muzică, atmosferă şi seri inspirate de cultura asiatică

Pe lângă experienţele culinare, Festivalul Zmeielor propune şi un program artistic care completează atmosfera de vacanţă a litoralului. În fiecare seară, scena festivalului va reuni muzică, divertisment şi ritmuri inspirate din cultura asiatică, transformând parcarea Hotelului Rex într-un loc de întâlnire pentru iubitorii de festivaluri şi experienţe multiculturale.

Deschiderea festivalului, vineri, 3 iulie, îi aparţine lui DJ Pixar Stelar, care va da startul unui weekend plin de energie şi bună dispoziţie. Sâmbătă, atmosfera va continua cu seturile pregătite de DJ James, unul dintre cei mai apreciaţi DJ din Constanţa, iar duminică, 5 iulie, publicul va avea ocazia să îl asculte pe Kim Sunggyu, cunoscut drept DJ Criss FatLips, un artist originar din Coreea de Sud, stabilit în România şi unul dintre promotorii fenomenului K-pop din ţara noastră.

Programul artistic va include şi parade de costume tradiţionale, momente de cosplay şi sesiuni de K-pop Random Dance (dansuri spontane pe hituri coreene), pe parcursul cărora iubitorii muzicii coreene vor putea intra în ritmul celor mai cunoscute coregrafii.

• Ateliere culturale care aduc Asia mai aproape de public

Festivalul nu înseamnă doar gastronomie şi muzică, ci şi oportunitatea de a descoperi tradiţiile asiatice într-un mod interactiv. Pe toată durata evenimentului, între orele 10:00 şi 21:00, zona atelierelor va deveni un spaţiu dedicat creativităţii, unde copii şi adulţi vor putea participa la activităţi inspirate din cultura mai multor ţări asiatice.

Cultura Coreei de Sud va fi prezentată prin ateliere de pictură pe măşti tradiţionale, pictură pe evantaieşi printr-un Hanbok Photo Corner, unde vizitatorii vor putea îmbrăca costumul tradiţional coreean şi vor putea realiza fotografii într-un decor specific. Activităţile sunt organizate de Asociaţia Culturală Sarang Hanguk şi Asociaţia Nan Kibun.

Japonia va fi reprezentată prin ateliere de caligrafie japoneză (Shodo), origami, Copacul dorinţelor şi un atelier dedicat artei de a îmbrăca yukata (kimono care se poartă vara), toate coordonate de Asociaţia Sakuranbo. Participanţii vor avea astfel ocazia să descopere unele dintre cele mai apreciate tradiţii ale culturii nipone şi să înţeleagă simbolistica lor.

La rândul său, Centrul Cultural Turc Yunus Emre va aduce în festival ateliere de pictură pe apă (ebru), una dintre cele mai spectaculoase forme de artă tradiţională din Turcia, dar şi demonstraţii de modelaj din săpun, realizarea florilor din coconi de mătase şi jocuri interactive în limba turcă.

Nici cei mici nu au fost uitaţi. Festivalul include o zonă special amenajată pentru copii, unde aceştia vor putea participa la ateliere de personalizare a zmeielor, prin decorarea şi desenarea lor, realizarea de măşti japoneze, pictură pe sacoşe textile, pictură pe nisip, pictură pe ipsos, slime, sling art (tehnică de pictură abstractă realizată prin mişcarea culorilor pe suprafaţă), tehnica şerveţelului, modelaj din baloane şi sesiuni de pictură pe faţă.

Pentru iubitorii literaturii asiatice vor fi organizate şi ateliere dedicate poeziei Haiku şi Sijo, iar cei care îşi doresc un suvenir inspirat din tradiţiile Orientului vor putea opta pentru tatuaje temporare cu henna realizate de artişti specializaţi.

• Marea lansare de zmeie, momentul simbol al festivalului

Punctul culminant al evenimentului va avea loc sâmbătă, 4 iulie, de la ora 19:00, când cerul de deasupra plajei din dreptul Hotelului Rex va deveni scena unui spectacol impresionant.

Momentul va reuni zeci de zmeie colorate care vor fi înălţate simultan, într-un moment inspirat din tradiţiile asiatice, unde zmeiele sunt considerate simboluri ale libertăţii, speranţei şi norocului.

Organizatorii îi invită pe toţi participanţii să ia parte la acest moment special, care promite să ofere unul dintre cele mai spectaculoase cadre fotografice ale verii pe litoral şi să transforme apusul de la Mamaia într-o experienţă memorabilă pentru întreaga familie. Zmeiele pot fi achiziţionate în cadrul festivalului, preţul lor pornind de la 20 de lei.

• Un festival pentru toate vârstele: tradiţii, creativitate şi bucuria de a descoperi Asia

Festivalul Zmeielor Asia Fest este conceput ca o experienţă care aduce împreună generaţii diferite, prin combinarea momentelor culturale cu cele de relaxare şi divertisment. Timp de trei zile, Mamaia devine un spaţiu în care publicul poate explora tradiţii asiatice prin gastronomie, muzică, arte, jocuri şi activităţi interactive.

Elementul central al festivalului rămâne simbolistica zmeielor, un obicei cu rădăcini vechi în culturile asiatice, unde acestea sunt asociate cu speranţa, libertatea şi dorinţele purtate spre cer. Spectacolul zmeielor pe malul mării aduce această tradiţie într-un decor spectaculos şi creează un moment de conexiune între oameni, natură şi cultură.

Pentru copii, festivalul devine un spaţiu al imaginaţiei şi al descoperirii, unde activităţile creative îi apropie de tradiţiile Orientului într-un mod accesibil şi distractiv. Atelierele dedicate artei, simbolurilor şi meşteşugurilor asiatice îi invită să creeze, să experimenteze şi să înveţe prin joacă.

Adulţii sunt invitaţi să exploreze diversitatea Asiei prin preparate autentice, muzică, demonstraţii culturale şi atmosfera specifică marilor evenimente internaţionale. De la aromele bucătăriilor asiatice până la spectacolele artistice şi zonele tematice, festivalul oferă o incursiune completă într-un continent fascinant.

Festivalul Zmeielor Asia Fest este mai mult decât un eveniment de weekend: este o invitaţie la explorare, la întâlniri între culturi şi la celebrarea diversităţii. Între 3 şi 5 iulie, la Mamaia, publicul este aşteptat să descopere o lume în care tradiţiile vechi se întâlnesc cu prezentul.